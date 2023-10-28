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Fenerbahçe'de Pendikspor maçı öncesi 4 eksik!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:37
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Fenerbahçe'de Pendikspor maçı öncesi 4 eksik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da takımdaki yerini alamayacak.

DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

PENDİKSPOR'LA LİGDE İLK RANDEVU

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SAMET AKAYDİN'İN İLK 11'DE OYNAMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Pendikspor karşısında formaya yakın görünüyor. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada Becao-Samet ikilisine yer vermesi bekleniyor. Samet Akaydın, bu sezon ligde 4 maçta forma giyerken toplamda 51 dakika sahada kaldı.

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