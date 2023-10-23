Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 4-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) FB - Hatay maç özeti izle!

Fenerbahçe 4-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) FB - Hatay maç özeti izle!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-2 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezonki müthiş futboluyla dikkat çeken Kanarya, galibiyet serisini 17 maça çıkardı. Liderliği geri alan Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri Szymanski, Osayi-Samuel, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Hatayspor'un gollleri Ghoulam ve Rayane Aabid'den geldi. İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 21:02 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 08:01
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Fenerbahçe 4-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) FB - Hatay maç özeti izle!

Fenerbahçe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan sarı-lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırarak liderliği geri aldı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Szymanski, 15. dakikada Osayi-Samuel, 39. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Hatayspor'un gollleri 55. dakikada Ghoulam ve 90+5. dakikada Aabid'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 27'ye yükseltti. Hatayspor ise 14 puanda kaldı.

MÜTHİŞ SERİ 17'YE ÇIKTI!

Bu sezonki futboluyla dikkat çeken Fenerbahçe, resmi maçlardaki galibiyet serisini 17'ye çıkardı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de bu sezon çıktığı tüm maçlardan galip ayrılmayı başardı.

HATAYSPOR'UN İLK YENİLGİSİ!

Süper Lig'de ilk 8 haftayı namağlup tamamlayan Hatayspor, bu sezonki ilk yenilgisini Kadıköy'de tattı.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ

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