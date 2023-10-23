Fenerbahçe 4-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) FB - Hatay maç özeti izle!

Fenerbahçe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan sarı-lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırarak liderliği geri aldı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Szymanski, 15. dakikada Osayi-Samuel, 39. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Hatayspor'un gollleri 55. dakikada Ghoulam ve 90+5. dakikada Aabid'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 27'ye yükseltti. Hatayspor ise 14 puanda kaldı.

MÜTHİŞ SERİ 17'YE ÇIKTI!

Bu sezonki futboluyla dikkat çeken Fenerbahçe, resmi maçlardaki galibiyet serisini 17'ye çıkardı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de bu sezon çıktığı tüm maçlardan galip ayrılmayı başardı.

HATAYSPOR'UN İLK YENİLGİSİ!

Süper Lig'de ilk 8 haftayı namağlup tamamlayan Hatayspor, bu sezonki ilk yenilgisini Kadıköy'de tattı.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ