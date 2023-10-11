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Rekora göz dikti

Kanarya sezona süper başladı. Ligde ve Avrupa’da çıktığı 8’er maçı da aldı F.Bahçe, lige en iyi başlayan PSG ve en uzun kazanan B.Münih’i tehdit ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Rekora göz dikti

Sarı-lacivertliler sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Kanarya, Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmayı kazandı. Avrupa Kupaları'nda da ön eleme ve grup maçları dahil 8'de 8 yaptı. İsmail Kartal'ın öğrencileri 16 maçta beraberlik dahi almazken dünya devlerinin rekorlarını tehdit eder hale geldiler. Fenerbahçe geçen sezon ligin son haftasında Gaziantep FK'yi hükmen 3-0 yendiği 7 Haziran'dan itibaren çıktığı tüm resmi karşılaşmaları kazandı. 11 Haziran'daki 2023 Ziraat Türkiye Kupası finalinde Rams Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiler. Avrupa'da da kayıp yaşamadılar.

GALATASARAY'I GEÇTİ

Bu sezon Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe, 2009- 2010 sezonunda kırdığı Türkiye liginin en iyi başlangıç rekorunu egale etti. Toplamda 18 maçtır kazanan Fenerbahçe, 28 Ekim 2022-11 Mart 2023 tarihleri arasında peş peşe 17 galibiyet alan Galatasaray'a ait Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bu 18 maçlık süreçte rakip fileleri 51 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde yalnızca 7 gole izin verdi. Sarı-lacivertliler, Türkiye'de unvanı eline geçirirken gözünü PSG ve Bayern Münih'e ait rekorlara çevirdi. Kanarya yeni hedefe kilitlendi.

PSG 14'TE 14 YAPTI

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp PSG. Fransız devi, 2018-19 sezonunda ilk 14 maçından galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe 7 maç daha kazandığı taktirde, PSG'nin rekorunu tarihe gömecek. İsmail Kartal ve öğrencileri hedefe kilitlendi.

BAYERN 23 MAÇ KAZANDI

Son 18 resmi karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, Milan'ın 15 galibiyetle elinde tuttuğu İtalya rekorunun yanı sıra Bordeaux ve PSG'nin 16 maçla paylaştığı Fransa rekorunu da geride bıraktı. Bu alanda en uzun kazanma rekoru 23 maçla Alman devi Bayern Münih'e ait.

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