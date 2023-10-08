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Fenerbahçe'de yeni hedef 16'da 16! İsmail Kartal ilk 11'i belirledi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig’in 6’ncı haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Ligde ve Avrupa’da oynadığı 15 maçı da kazanan Sarı Kanaryada hedef; bugün de sahadan üç puanla ayrılmak. İşte İsmail Kartal'ın 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de yeni hedef 16'da 16! İsmail Kartal ilk 11'i belirledi

Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe, ligin 8. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde hedef, bugün sahadan üç puanla ayrılarak, sezon başından bu yana yakaladığı 15 maçlık galibiyet serisini 16'ya çıkarmak ve milli araya Süper Lig'in lideri olarak girmek.

'BUNU DEVAM ETTİRMELİYİZ'

Teknik direktör İsmail Kartal, dünkü idman öncesinde Kasımpaşa maçına dikkat çekti ve oyuncularını uyardı. Rehavete kapılmamaları konusunda öğrencilerine telkinde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, milli araya lider girmenin de önemine vurgu yaptı. Kartal'ın "Güzel bir seri yakaladık. Bunu devam ettirmeliyiz. Kasımpaşa karşısında da her zamanki oyunu sizden bekliyorum. Kazanalım, yolumuza bakalım. Bunu da başaracak kalitedeyiz" dediği öğrenildi.

İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Ameliyat olan Luan Peres ile lisansı askıya alınan Llincoln Henrique de takımda olmayacak.

İŞTE KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Aytaç, Bastien, Ben Ouanes, Haris, Gomis, Ngoy

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Ferdi, Fred, King, Szymanski, Tadic, Dzeko

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