Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Eğribayat'tan açıklamalar

FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Eğribayat'tan açıklamalar

UEFA Konferans Ligi H grubu 2. maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 2-1'le geçen Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Eğribayat'tan açıklamalar

UEFA Konferans Ligi H grubu ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası kaleci İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. İşte İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları.

"LIVAKOCIV'LE ARAMIZ ÇOK İYİ"

"Livakovic ile aramız gerçekten çok iyi. Güzel sohbetlerimiz oldu. Güzel konuşmalarımız oluyor. Kim oynarsa elinden geleni yapıyor. Burada güzel olan bir şey var, kim oynuyorsa, herkes birbirine destek oluyor. Hep birbirimize soruyoruz. Diğer mevkilerde de aynı. Güzel bir ortamımız var. Böyle olunca da başarı geliyor. Herkes forma için mücadele veriyor. Hoca da hakkaniyetli bir şekilde formayı vermeye çalışıyor. İnşallah bunların devamı gelir ve mutlu sona ulaşırız."

DİĞER
Ev partisinde hırsızlık şoku! İşadamı Mustafa Oktar’ın Yeniköy’deki yalı dairesinden milyonluk eşyaları çalındı!
AK Parti’de demokrasi şöleni! Türkiye Yüzyılı’nda Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oluyor: Kongre sonrası rota yerel seçimler
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE)
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye transferde kötü haber!
İtalyan devi takibe aldı! F.Bahçe'nin yıldızını istiyorlar
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
Altın fiyatları canlı kur takibi!
TV8, 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8,5 CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı tv 8,5'ta mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yola devam Yola devam 01:45
Slovakya kralı Slovakya kralı 01:43
İlk suçlu geldi İlk suçlu geldi 01:43
Rakip Milano Rakip Milano 01:41
Bir başkadır Bir başkadır 01:40
Djiku milli takımda Djiku milli takımda 01:39
Daha Eski
3 puanı hak ettik 3 puanı hak ettik 01:38
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) 01:20
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) 01:20
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 01:20
Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı 01:20
İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... 01:20