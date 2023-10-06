FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Eğribayat'tan açıklamalar

UEFA Konferans Ligi H grubu ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası kaleci İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. İşte İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları.

"LIVAKOCIV'LE ARAMIZ ÇOK İYİ"

"Livakovic ile aramız gerçekten çok iyi. Güzel sohbetlerimiz oldu. Güzel konuşmalarımız oluyor. Kim oynarsa elinden geleni yapıyor. Burada güzel olan bir şey var, kim oynuyorsa, herkes birbirine destek oluyor. Hep birbirimize soruyoruz. Diğer mevkilerde de aynı. Güzel bir ortamımız var. Böyle olunca da başarı geliyor. Herkes forma için mücadele veriyor. Hoca da hakkaniyetli bir şekilde formayı vermeye çalışıyor. İnşallah bunların devamı gelir ve mutlu sona ulaşırız."