Kupayı al da gel

Geçen sezon kadınlar Euroleauge'yi kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımı, Süper Kupa maçında geçtiğimiz yılın Euro Cup şampiyonu LDLC ASVEL ile karşılaşacak. Fransa'nın Lyon kentindeki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz, 2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda kupayı ilk kez Türkiye'ye getirmeye çalışacak.

ASLAN'I FİNALDE YENDİ

Daha önce Galatasaray 2009 ve 2018, Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Süper Kupa maçlarını kaybetmişti. Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg 4 kezle Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Fenerbahçe Alagöz Holding'in bugünkü rakibi Fransız temsilcisi ASVEL, geçtiğimiz sezon Euro Cup finalinde Galatasaray'ı yenmiş ve kupaya uzanmıştı.

"İLK OLMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, kupayı kazanmak istediklerini söyledi: "Türkiye'de Süper Kupa'yı müzesine getiren ilk takım olmak istiyoruz. İnşallah camiamıza layık olduğu Süper Kupa'yı da getireceğiz. Sezon içinde de önümüzde ne hedefler varsa onlara da ulaşmak için bir bir çalışacağız."