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Ahmet Çakar Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. Çakar, Fenerbahçe'nin golünde VAR kontrolünün neden uzun sürdüğünü de açıkladı. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 09:13
Ahmet Çakar Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - SARILAR DOĞRU, İKİSİ DE KIRMIZI OLMAZ

Fenerbahçe doludizgin devam ediyor. Maça baktığımızda da rahatlıkla hak ettiler diyebiliriz.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bir an olsun oyunun kontrolünü Alanyaspor'a bırakmadılar.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fazla bir pozisyon üretmedikleri devre biterken kalite ortaya çıktı.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Dzeko ceza sahası içinde mükemmel bir pas verdi.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

İrfan Can da vurur gibi yapıp, yana çekip skoru getirdi.

Ahmet Çakar Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Takım savunmasına baktığımızda Fenerbahçe çok iyi.

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