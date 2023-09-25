Ahmet Çakar Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5, toplamda ise üst üste 12. galibiyetini elde etti.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 15'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki ilk yenilgisini alan Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - SARILAR DOĞRU, İKİSİ DE KIRMIZI OLMAZ
Fenerbahçe doludizgin devam ediyor. Maça baktığımızda da rahatlıkla hak ettiler diyebiliriz.
Bir an olsun oyunun kontrolünü Alanyaspor'a bırakmadılar.
Fazla bir pozisyon üretmedikleri devre biterken kalite ortaya çıktı.
Dzeko ceza sahası içinde mükemmel bir pas verdi.
İrfan Can da vurur gibi yapıp, yana çekip skoru getirdi.
Takım savunmasına baktığımızda Fenerbahçe çok iyi.
Livakovic fazla iş düşmemesine rağmen güven veriyor.
Szymanski müthiş iyi niyetiyle her yerde. Sonuçta Fenerbahçe problemsiz yoluna devam ediyor.