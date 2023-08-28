TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.
Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.
Fred'in yanına savunma gücü yüksek bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Leicester City forması giyen Boubakary Soumare'nin peşine düşmüştü.
Kanarya'nın gözdesi konumundaki yıldız futbolcu hakkında İspanyol medyasından şoke eden bir iddia geldi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla, orta saha mevkisini Soumare ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
SOUMARE 'EVET' DEDİ!
İspanyol devinin yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ifade edildi.
KULÜPLER PAZARLIK YAPIYOR!
Soumare'yi ikna eden Sevilla'nın, Leicester City ile müzakereleri yürüttüğü belirtildi.
Sevilla'nın transferi kiralık bitirmeyi amaçladığı, İngiliz ekibinin ise sözleşmeye sezon sonunda satın alma taahhüdü koymak istediği kaydedildi.
Boubakary Soumare, İngiltere Championship'te forma giymek istemediği için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta sahaya çıktı.
PSG altyapısında yetişen Soumare, 2017 yılında bedelsiz olarak Lille'ye transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, 2021 yılında 20 milyon euro bonservisle Leicester City'e geldi.
Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Soumare'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.