Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Bu sezon yaptığı takviyelerle dikkat çeken ve orta sahaya yapacağı son dokunuşla transferi kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertlilere İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare'den kötü haber geldi. Kanarya'nın gözdesi konumundaki yıldız futbolcu tercihini İspanya'dan yana kullandı. İşte yeni takımı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 23:05
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Fred'in yanına savunma gücü yüksek bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Leicester City forması giyen Boubakary Soumare'nin peşine düşmüştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Kanarya'nın gözdesi konumundaki yıldız futbolcu hakkında İspanyol medyasından şoke eden bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla, orta saha mevkisini Soumare ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

SOUMARE 'EVET' DEDİ!
İspanyol devinin yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

KULÜPLER PAZARLIK YAPIYOR!
Soumare'yi ikna eden Sevilla'nın, Leicester City ile müzakereleri yürüttüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Sevilla'nın transferi kiralık bitirmeyi amaçladığı, İngiliz ekibinin ise sözleşmeye sezon sonunda satın alma taahhüdü koymak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Boubakary Soumare, İngiltere Championship'te forma giymek istemediği için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

PSG altyapısında yetişen Soumare, 2017 yılında bedelsiz olarak Lille'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, 2021 yılında 20 milyon euro bonservisle Leicester City'e geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi yıkan gelişme! İşte Soumare'nin yeni takımı

Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Soumare'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılını çalımı! Dev transferi resmen duyurdular…
AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar... Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! KKTC'ye destek: Kimse adaya Rum gözlüğüyle bakamaz
Beşiktaş'ta ayrılık!
Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Alagöz Holding'in yeni hocası açıklandı!
F.Bahçe'nin Twente mesaisi sürüyor!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Ağustos)
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor deplasmanda kazandı! Bandırmaspor deplasmanda kazandı! 23:11
F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı 23:04
Cimbom Molde maçına hazır! Cimbom Molde maçına hazır! 22:59
Hatayspor'dan sol bek takviyesi! Hatayspor'dan sol bek takviyesi! 22:24
Fırtına'nın Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 21:56
Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor 21:47
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık! Beşiktaş'ta ayrılık! 21:08
Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor 21:03
Hande Baladın: Polonya'yı yenecek güçteyiz Hande Baladın: Polonya'yı yenecek güçteyiz 20:36
Molde hazırlıklarını tamamladı! Molde hazırlıklarını tamamladı! 20:33
G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu 20:24
Real Madrid'e Vinicius Jr. şoku! Real Madrid'e Vinicius Jr. şoku! 19:57