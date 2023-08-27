Kent'te sıkıntı çıktı

Dusan Tadic ve Cengiz Ünder transferlerinin ardından ilk 11 şansını kaybeden Ryan Kent'in mutsuz olduğu iddia edildi. İdeal 11'de düşünülmeyen tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesi yönünde kendisine baskı kuran menajeriyle kavga ettiği de ileri sürüldü. Kent, menajerini kovacak.
Dusan Tadic ve Cengiz Ünder transferlerinin ardından ilk 11 şansını kaybeden Ryan Kent'in mutsuz olduğu iddia edildi. İdeal 11'de düşünülmeyen tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesi yönünde kendisine baskı kuran menajeriyle kavga ettiği de ileri sürüldü. Kent, menajerini kovacak.