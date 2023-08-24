Haberler Fenerbahçe Twente'yi tanıyorum

Twente'yi tanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Szymanski, "Fenerbahce olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. Ben de iyi bir başlangıc yaptım. 6 macta aldığımız sonuclar ortada. Cok daha iyi olacağız. İlerleyen donemde daha da iyi olacağız. Twente ile gecen sene iki mac oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum. Kazanmak onemli" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Twente'yi tanıyorum
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Szymanski, "Fenerbahce olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. Ben de iyi bir başlangıc yaptım. 6 macta aldığımız sonuclar ortada. Cok daha iyi olacağız. İlerleyen donemde daha da iyi olacağız. Twente ile gecen sene iki mac oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum. Kazanmak onemli" dedi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Sergio Oliveira’nın yerine milli yıldız geliyor! Transferde Fenerbahçe’ye dev çalım…
Milyonların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz artırımı olacak mı?
Verratti adım adım Cimbom'a geliyor!
F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den fırsat transferi!
Altay Bayındır İngiliz devine!
A101'DE ALDIN ALDIN | 24 Ağustos aktüel ürünler... Bu fırsatlar kaçmaz!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 AĞUSTOS | Bugün sizi neler bekliyor?
Deprem son dakika 24 Ağustos 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yetiş Torreira Yetiş Torreira 07:26
Mauro Icardi kapıyı araladı Mauro Icardi kapıyı araladı 07:25
G.Saray kazandı ülke puanı uçtu! G.Saray kazandı ülke puanı uçtu! 01:16
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Teklifler var" Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Teklifler var" 01:16
G.Saray Norveç'te kazandı! G.Saray Norveç'te kazandı! 01:16
G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon 01:16
Daha Eski
G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 01:16
Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! 01:16
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! 01:16
Sultanlar set vermedi! Sultanlar set vermedi! 01:16
İsmail Kartal'dan flaş Altay ve Livakovic açıklaması! İsmail Kartal'dan flaş Altay ve Livakovic açıklaması! 01:16
F.Bahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve G.Saray... F.Bahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve G.Saray... 01:16