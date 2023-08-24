Twente'yi tanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Szymanski, "Fenerbahce olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. Ben de iyi bir başlangıc yaptım. 6 macta aldığımız sonuclar ortada. Cok daha iyi olacağız. İlerleyen donemde daha da iyi olacağız. Twente ile gecen sene iki mac oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum. Kazanmak onemli" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Szymanski, "Fenerbahce olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. Ben de iyi bir başlangıc yaptım. 6 macta aldığımız sonuclar ortada. Cok daha iyi olacağız. İlerleyen donemde daha da iyi olacağız. Twente ile gecen sene iki mac oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum. Kazanmak onemli" dedi.