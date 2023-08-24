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FENERBAHÇE TWENTE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Twente maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Twente ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta İngiliz hakem Andrew Madley düdük çalacak. Temsilcimiz kazanarak Hollanda'ya avatajlı bir skorla gitmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 18:52 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 18:53
FENERBAHÇE TWENTE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Twente maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Ryan Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 259. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 258 kez boy gösterdi. Bu süreçte 99 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde 368 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 7. kez mücadele edecek. Bu sezon organizasyonun 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini 5-0 ve 4-0'lık skorlarla yenerek turnuva dışında bıraktı. 3. turda ise Slovenya ekibi Maribor'la mücadele eden Kanarya, her iki maçta da (3-1, 3-0) sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Konferans Ligi'nde 19 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü.

İNGİLİZ HAKEM ANDREW MADLEY DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak müsabakada İngiliz hakem Andrew Madley düdük çalacak. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak.

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