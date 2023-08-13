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Fenerbahçe Fred transferinin maliyetini KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe orta saha mevkisini Brezilyalı yıldız Fred ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimde Fred transferini mali detaylarını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 16:33 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 17:02
Fenerbahçe Fred transferinin maliyetini KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha Fred'in transferini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe ayrıca, Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksit halinde 9 milyon 743 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe, KAP: "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."

"BU TARİHİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM"

Türkiye'nin en büyük ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu.

Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum.

Brezilya milli takımında 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı.

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