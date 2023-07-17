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Taraftarlar kalbimde

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka, sarı-lacivertli taraftarlar için övgü dolu sözler kullandı. Fransız spor adamı, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum ve onları çok özledim. Gittiğimden beri çok zaman oldu. Her zaman kalbimdeler. Hayatım boyunca bir Fenerbahçe taraftarı olacağım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Taraftarlar kalbimde
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka, sarı-lacivertli taraftarlar için övgü dolu sözler kullandı. Fransız spor adamı, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum ve onları çok özledim. Gittiğimden beri çok zaman oldu. Her zaman kalbimdeler. Hayatım boyunca bir Fenerbahçe taraftarı olacağım" dedi.
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