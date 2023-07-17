Taraftarlar kalbimde

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka, sarı-lacivertli taraftarlar için övgü dolu sözler kullandı. Fransız spor adamı, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum ve onları çok özledim. Gittiğimden beri çok zaman oldu. Her zaman kalbimdeler. Hayatım boyunca bir Fenerbahçe taraftarı olacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka, sarı-lacivertli taraftarlar için övgü dolu sözler kullandı. Fransız spor adamı, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum ve onları çok özledim. Gittiğimden beri çok zaman oldu. Her zaman kalbimdeler. Hayatım boyunca bir Fenerbahçe taraftarı olacağım" dedi.