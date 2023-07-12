Kadın takımı Bozkaya'da

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, teknik direktörlük görevi için Gökhan Bozkaya ile anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamaya göre Serhat Deniz'den boşalan teknik adamlığa Gökhan Bozkaya getirildi. Bozkaya geçen sezon Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
FenerbahçePetrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, teknik direktörlük görevi için Gökhan Bozkaya ile anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamaya göre Serhat Deniz'den boşalan teknik adamlığa Gökhan Bozkaya getirildi. Bozkaya geçen sezon Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.