Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı CANLI

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı CANLI

Fenerbahçe, Rusya'da gerçekleşen hazırlık turnuvasında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler rakibini yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 19:28 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 19:35
Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı CANLI

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup'ta Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertliler turnuvanın ilk maçında Zenit'e penaltı atışları sonucu mağlup olmuştu.

Fenerbahçe - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE -KIZILYILDIZ MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak, İrfan Can, Batshuayi, Dzeko

Kızılyıldız: Popovic, Dragovic, Mijalovic, Erakovic, Ivanic, Mitrovic, Kanga, Bukari, Stamenic, Olayinka, Krasso

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, KANALDA?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabaka S Sport ekranlarında canlı yayınlanıyor.

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