Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı CANLI

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup'ta Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor.
Sarı lacivertliler turnuvanın ilk maçında Zenit'e penaltı atışları sonucu mağlup olmuştu.
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE -KIZILYILDIZ MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak, İrfan Can, Batshuayi, Dzeko
Kızılyıldız: Popovic, Dragovic, Mijalovic, Erakovic, Ivanic, Mitrovic, Kanga, Bukari, Stamenic, Olayinka, Krasso
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, KANALDA?
Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabaka S Sport ekranlarında canlı yayınlanıyor.