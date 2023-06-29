Yeni gözde Kenan Yıldız

FenerbahçeArda Güler'i satması halinde 18 yaşındaki yıldızın yerini başka bir 18 yaşındaki yıldızla doldurmayı hedefliyor. O isim ise; Juventus'un alt takımında oynayan ve U21'de milli takımımızın formasını giyen Kenan Yıldız. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Kenan Yıldız için Fenerbahçe'nin Juventus ile görüşeceği belirtildi. Forvet arkası oynayan genç oyuncu, siyah-beyazlı formayla geçen sezon çıktığı 45 maçta 15 gol, 7 asistlik bir katkı ortaya koydu.
FenerbahçeArda Güler'i satması halinde 18 yaşındaki yıldızın yerini başka bir 18 yaşındaki yıldızla doldurmayı hedefliyor. O isim ise; Juventus'un alt takımında oynayan ve U21'de milli takımımızın formasını giyen Kenan Yıldız. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Kenan Yıldız için Fenerbahçe'nin Juventus ile görüşeceği belirtildi. Forvet arkası oynayan genç oyuncu, siyah-beyazlı formayla geçen sezon çıktığı 45 maçta 15 gol, 7 asistlik bir katkı ortaya koydu.