FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.
Birçok ismi transfer etmek isteyen sarı-lacivertli ekip kadrosundaki bazı isimler ile yollarını ayıracak.
Kanarya'da Enner Valencia sezonun sona ermesi ile takımdan ayrılmıştı.
Buna karşılık kurmaylar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer etti.
Fenerbahçe Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz oyuncu son olarak Rangers'ta forma giyiyordu.
Kanarya, Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Tecrübeli forvet bu anlaşmadan toplam 8.4 milyon euro garanti ücret alacak.
Fenerbahçe'de ayrılması muhtemel isimlerden biri ise Ferdi Kadıoğlu.
Kanarya'nın yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu transferde kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edecek.
Oyuncunun ayrılma gibi bir isteği yok.
Ancak kulübe önemli bir gelir de getirebilir.
Fotomaç'ın haberine göre İtalya şampiyonu Napoli, 23 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin kapısını 20 milyon euro gibi astronomik bir teklifle çalmaya hazırlanıyorlar.
Ferdi bu konudaki kararı başkan Ali Koç'a bırakmış durumda.
Fenerbahçe'de 148 maçta 14 gol, 17 asist üretti.