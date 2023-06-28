Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de birçok yıldız Avrupa takımlarının yakın takibinde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler henüz geleceği konusunda net bir karar vermedi. Taraftarın bir başka gözdesi Ferdi Kadıoğlu'nun da önemli talipleri bulunuyor. İtalya Serie A devi, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için ciddi bir bütçe ayırdı. İşte yapılacak olan teklifin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Birçok ismi transfer etmek isteyen sarı-lacivertli ekip kadrosundaki bazı isimler ile yollarını ayıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Kanarya'da Enner Valencia sezonun sona ermesi ile takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Kanarya'nın yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu transferde kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Oyuncunun ayrılma gibi bir isteği yok.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Ancak kulübe önemli bir gelir de getirebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Fotomaç'ın haberine göre İtalya şampiyonu Napoli, 23 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerin kapısını 20 milyon euro gibi astronomik bir teklifle çalmaya hazırlanıyorlar.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için servet! O teklif ortaya çıktı

Ferdi bu konudaki kararı başkan Ali Koç'a bırakmış durumda.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyanlar duyurdu! Becao Fenerbahçe'ye geliyor
Arda Güler'e menajerlerden şok teklif!
Kurban Bayramı mesajları resimli 2023
Deprem son dakika! 28 Haziran deprem mi oldu?
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA İSTANBUL
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic Trabzon’da Orsic Trabzon’da 01:35
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı Kourbelis 2+1 yıllık imza attı 01:34
Üzümcü ile devam Üzümcü ile devam 01:15
Pirlo Sampdoria'da Pirlo Sampdoria'da 01:14
Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi 01:08
G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! 01:08
Daha Eski
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 01:08
Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! 01:08
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! 01:08
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 01:07
Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi 01:07
Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor 01:07