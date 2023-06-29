Becao çıkmazı

Fenerbahçe, Becao ile her konuda anlaştı. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan tecrübeli stoper için de Udinese'ye 7 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak İtalyanlar, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti ve 12 milyon euro istedi. Çizme basını da Udinese'nin 27 yaşındaki stoperi bu fiyatın altında bir rakama satmayacağını duyurdu.
Fenerbahçe, Becao ile her konuda anlaştı. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan tecrübeli stoper için de Udinese'ye 7 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak İtalyanlar, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti ve 12 milyon euro istedi. Çizme basını da Udinese'nin 27 yaşındaki stoperi bu fiyatın altında bir rakama satmayacağını duyurdu.