Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bunun adı vizyonsuzluk"

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi. Fenerbahçe gibi bir kulübün bu kadar uzun süre hocasız kalmaması gerektiğini ifade eden Çakar, Ali Koç'un tarihin en başarısız başkanı olma yolunda ilerlediğini söyledi.

İşte o soru-cevap...

Fenerbahçe'de bir sezon önce gönderilen İsmail Kartal büyük ihtimalle sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olacak. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde sürekli teknik direktör değiştirdi. Sizin hem bu süreç hem de İsmail Kartal seçimi için yorumunuz nedir?

Ali Koç süratle Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı olma yolunda ilerliyor. Bu ifadeyi sadece sahadaki büyük başarısızlık açısından söylemiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde topluma bu kadar mal olmuş bir kulüp, sezon başında bu kadar uzun süre hocasız kalamaz. Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'yi bırakacağı yine Jesus'un ifadesine göre sezon bitmeden belliymiş.

Peki Ali Koç ve yönetimi ne yapmış? Hiçbir şey! Çünkü yapmış olsalardı kupa finalinden sonraki gün Fenerbahçe yönetimi, hocayı açıklamıştı. Beceremediler. Sağa gittiler olmadı, sola gittiler olmadı, 'yabancı' dediler beceremediler ve sezonun açılmasına çok yakın günler kala bile hâlâ hoca belli değil. Oysa ki Sayın Ali Koç, "Siz bizim vizyonumuzu anlayamadınız" derken bugün anlıyoruz ki vizyon aslında mutlak vizyonsuzluk, mutlak kepazelik ve mutlak komik duruma düşmekmiş. İddia ediyorum, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin dördüncü veya beşinci tercihiydi. Kartal tabii ki Fenerbahçe'ye layık, 'Fenerbahçe'de başarısız oldu' diyemeyiz. Ama madem İsmail Kartal olacak, bir ay niye beklediniz? Bir de vizyondan bahsetmişken Ali Koç'un sözleri dün gibi aklımda. Kendisi, "Kariyerinin sonuna gelmiş yıldızları almak bizim vizyonumuz olamaz" demişti. Ama Ali Koç'un asker arkadaşı Dzeko 37 yaşında Fenerbahçe'ye geldi! Dzeko'nun alınmasına karşı değilim ama koskoca Fenerbahçe Başkanı'nın yine tükürdüğünü yalamak zorunda kalması çok üzüntü verici ve Fenerbahçe imajına kesinlikle ters.

Ali Koç ve yönetiminin bir güvenoyuna ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Seçime gitmesi gerekir mi yoksa yine flaş transferler yaparak taraftara bir yıl daha umut mu vermeli?

Bu dakikadan sonra Ali Koç'un yapacağı fazla bir şey yok. Şampiyon oldular oldular, olamazlarsa önümüzdeki haziran Ali Koç gider. Ali Koç sürekli yanlış stratejiler içinde. Aziz Yıldırım'a sözüm ona, alınan ve sonradan geri ödenen borçtan saldırmaya kalktı ama gördük ki ortada bir kötü niyet yok. Rahatlamak için alınmış borç. Bilahare ödenmiş. Bu yolsuzluk falan değil. Muhaliflere nereden vuracağını bilmiyor. Rakipleri nereden yıpratacağını kestiremiyor, sürekli büyük konuşup çok küçük ve komik hamlelerle sözüm ona günü kurtarmaya çalışıyor.