TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Fenerbahçe'den kaleci mevkisine bomba bir hamle geldi.
Fenerbahçe'den kaleci mevkisine bomba bir hamle geldi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, transferde büyük düşünüyor.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren yönetim, hedefine dünyaca ünlü yıldızları aldı.
Şimdiye kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yapan Kanarya'nın durmaya niyeti yok.
Operasyonu sürdüren Fenerbahçe, birçok mevki üzerinde çalışmalarda bulunuyor.
Yabancı bir kaleciyle sezona giriş yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, listesini belirledi.
Hırvat file bekçisi Livakovic için Villareal ile yarış halindeki Kanarya'da arayışlar son sürat devam ediyor.
DE GEA GÜNDEMDE!
Hummalı bir harekat yürüten Fenerabahçe, dünyaca ünlü file bekçisi David de Gea'yı gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre; Kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, İspanyol eldivenle temasa geçti.
Son olarak Manchester United'da oynayan ve bonservisini elinde bulunduran 32 yaşındaki kalecinin şartları soruldu.
13 KUPA KAZANDI!
Yıldız kaleci, kariyeri boyunca 13 kupa kazanması başarısı gösterdi.
De Gea, İngiliz devinde geçen sezon 58 resmi karşılaşmada görev aldı.
Bu müsabakalarda kalesinde 61 gol gördü. 25 maçta kalesini gole kapamayı başardı.
İspanyol file bekçisi, ülkesinin milli takımında ise 45 maçta sahaya çıktı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.