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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Son dakika spor haberi: Kaleci mevkisini yabancı bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Dünyaca ünlü yıldızları hedefine alan sarı-lacivertlilerden gündem yaratan bir hamle geldi. Yönetim, son olarak Manchester United'da forma giyen David De Gea için harekete geçti. İspanyol file bekçisiyle görüşmeler başlandı. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 21:34
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Fenerbahçe'den kaleci mevkisine bomba bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, transferde büyük düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren yönetim, hedefine dünyaca ünlü yıldızları aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Şimdiye kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yapan Kanarya'nın durmaya niyeti yok.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Operasyonu sürdüren Fenerbahçe, birçok mevki üzerinde çalışmalarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Yabancı bir kaleciyle sezona giriş yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, listesini belirledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Hırvat file bekçisi Livakovic için Villareal ile yarış halindeki Kanarya'da arayışlar son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

DE GEA GÜNDEMDE!
Hummalı bir harekat yürüten Fenerabahçe, dünyaca ünlü file bekçisi David de Gea'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

A Spor'un haberine göre; Kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, İspanyol eldivenle temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

Son olarak Manchester United'da oynayan ve bonservisini elinde bulunduran 32 yaşındaki kalecinin şartları soruldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

13 KUPA KAZANDI!
Yıldız kaleci, kariyeri boyunca 13 kupa kazanması başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den De Gea bombası!

De Gea, İngiliz devinde geçen sezon 58 resmi karşılaşmada görev aldı.

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