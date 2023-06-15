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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat: Kupa sevindirdi

İrfan Can Eğribayat: Ligde taraftarımızı üzdük. Avrupa’da Sevilla’ya karşı şanssızdık. Kupayı kazanarak taraftarımıza bir hediye verebildik.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat: Kupa sevindirdi

Kanarya'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat dobra dobra konuştu. Altay Bayındır'ın yokluğunda iyi maçlar çıkaran 24 yaşındaki eldiven "Hedefimiz hem ligi hem kupayı kazanmaktı. Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyorduk. Ligde bize yakışmayan puanlar kaybettik. Taraftarımızı üzdük. Avrupa'da Sevilla'ya karşı şanssız yenilgi aldık. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise iyi performans sergiledik. İyi bir de final oynayıp camiamızı sevindirdik" dedi. Başarılı kaleci şöyle konuştu: "Taraftarlarımızın bu kupaya ihtiyacı vardı. Bize verdikleri tepkiler, kupa hasretinden, daha fazla başarılı olmamızı istemelerinden kaynaklıydı. Onlara kupayı hediye ettiğimiz için mutluyuz. Umarım gelecek sezon şampiyonluğa da ulaşırız"

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