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FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonladırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Yeni sezon takımda büyük değişikliğe gidecek olan sarı lacivertlilerde büyük umutlarla transfer olan yıldız oyuncu İtalya'ya gidiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 01:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Fenerbahçe İngiliz oyuncu ile 4 yıllık kontrat imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Transferde yıldız isimlere yönelen sarı lacivertliler gözünü forvet transferine çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Inter ile sözleşmesi sona eren Dzeko'ya yönelen sarı lacivertli yönetim Boşnak yıldız oyuncuya 2 yıllık için 9 milyon euro teklif sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşme yapan Fenerbahçe oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Bir yandan yeni teknik direktörünü arayan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belirlendi....

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Bu sezon sakatlıklardan dolayı form tutamayan oyuncu yedek kulübesine mahkum kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığına uğratan İtalyan forvet yol ayrımına geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

31 yaşındaki forvet oyuncusu için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Calciomercato'dan derlediği habere göre, Joao Pedro'nun İtalya'ya dönme ihtimalinin olduğu duyuruldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana Joao Pedro'nun peşine düştüğü aktarılırken Fenerbahçe'nin Pedro'nun performansından memnun olmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Pedro sarı lacivertli forma altında 28 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

İtalyan santrafor, Fenerbahçe'ye 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Pedro, Başakşehir maçında attığı 2 golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirmişti.

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