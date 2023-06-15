FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük umutlarla gelmişti İtalya'ya transfer oluyor!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı.
Başkan Ali Koç oluşturulacak yeni sezon kadrosu için büyük bir bütçe ayırdı.
Kanarya ilk hamlesini Ryan Kent ile yaptı.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı.
Başkan Ali Koç oluşturulacak yeni sezon kadrosu için büyük bir bütçe ayırdı.
Kanarya ilk hamlesini Ryan Kent ile yaptı.
Fenerbahçe İngiliz oyuncu ile 4 yıllık kontrat imzaladı.
Transferde yıldız isimlere yönelen sarı lacivertliler gözünü forvet transferine çevirdi.
Inter ile sözleşmesi sona eren Dzeko'ya yönelen sarı lacivertli yönetim Boşnak yıldız oyuncuya 2 yıllık için 9 milyon euro teklif sundu.
Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşme yapan Fenerbahçe oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor.
Bir yandan yeni teknik direktörünü arayan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşiyor.
Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belirlendi....
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro beklentilerin altında kaldı.
Bu sezon sakatlıklardan dolayı form tutamayan oyuncu yedek kulübesine mahkum kaldı.
Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığına uğratan İtalyan forvet yol ayrımına geldi.
31 yaşındaki forvet oyuncusu için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Calciomercato'dan derlediği habere göre, Joao Pedro'nun İtalya'ya dönme ihtimalinin olduğu duyuruldu.
Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana Joao Pedro'nun peşine düştüğü aktarılırken Fenerbahçe'nin Pedro'nun performansından memnun olmadığı belirtildi.
Pedro sarı lacivertli forma altında 28 maça çıktı.
İtalyan santrafor, Fenerbahçe'ye 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Pedro, Başakşehir maçında attığı 2 golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirmişti.
Joao Pedro Fenerbahçe'ye Cagliari'den transfer edilmişti.
Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki santrafora 4,6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Transfermarkt'a göre yıldız oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.