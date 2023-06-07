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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Bu sezon beklentilerin altında kalan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olurken yönetim kupa finali sonrası harekete geçecek. Sarı lacivertliler büyük bir isme imza attırmayı planlıyor. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Fenerbahçe'de şampiyonluğunun kaybedilmesinin sonrasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Ayrıca ortaya konan silik futbolun ardından Jorge Jesus'a olan güven hem yönetimde hem de taraftarda oldukça azaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Yönetimin büyük çoğunluğu Portekizli teknik adam ile devam etmeme yönünde karar bildirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Hatta Türkiye Kupası finalinden Jorge Jesus'un gönderilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

GALTIER'E YAKIN MARKAJ...

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör isimleri de zikredilmeye başlamış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Yeni teknik direktörler arasında en çok Sergen Yalçın'ın isminin geçiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Tecrübeli hoca için kupa finalinin ardından resmi girişimlerin olmasının bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Hatta menajeri ile ilk temasın gerçekleştirildiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 2 sezon önce Lille'de şampiyonluk yaşarken takımın hocası Galtier'di.

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