FENERBAHÇE HABERLERİ - Kupa finali sonrası hoca operasyonu! İşte Jesus'un yerine gelecek adaylar

Fenerbahçe'de şampiyonluğunun kaybedilmesinin sonrasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu.
Fenerbahçe'de şampiyonluğunun kaybedilmesinin sonrasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet moralleri bozdu.
Ayrıca ortaya konan silik futbolun ardından Jorge Jesus'a olan güven hem yönetimde hem de taraftarda oldukça azaldı.
Yönetimin büyük çoğunluğu Portekizli teknik adam ile devam etmeme yönünde karar bildirdi.
Hatta Türkiye Kupası finalinden Jorge Jesus'un gönderilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi.
GALTIER'E YAKIN MARKAJ...
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör isimleri de zikredilmeye başlamış durumda.
Yeni teknik direktörler arasında en çok Sergen Yalçın'ın isminin geçiyor.
Ayrıca Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella da adaylar arasında.
Ancak Takvim'in haberine göre PSG'den ayrılacak olan Christoppe Galtier'in öncelikli isim haline geldiği öğrenildi.
Tecrübeli hoca için kupa finalinin ardından resmi girişimlerin olmasının bekleniyor.
Hatta menajeri ile ilk temasın gerçekleştirildiği iddia edildi.
Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 2 sezon önce Lille'de şampiyonluk yaşarken takımın hocası Galtier'di.
FRANSA'DA ZİRVEDE
Christoppe Galtier Fransa'nın son yıllardaki en başarılı teknik adamı olarak görülüyor.
Son 2 kezonda Lille ve PSG ile şampiyonluk yaşadı.
Galtier, Lille'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da hocasıydı.