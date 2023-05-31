Haberler Fenerbahçe Henrique’ye sürpriz talip

Henrique’ye sürpriz talip

Meksika ekibi Cruz Azul, Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki yıldızına kanca attığını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Henrique’ye sürpriz talip

Kanarya'nın sezon başında Flamengo'dan transfer ettiği Gustavo Henrique için sürpriz bir talip çıktı. ESPN Meksika'da yer alan habere göre, Cruz Azul'un gelecek sezon için çalışmalara devam ettiği belirtildi. Meksika temsilcisinin hedeflerinden biri olarak da Gustavo Henrique gösterildi. Henrique'nin Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini tamamlamak üzere olduğu ve kulübü Flamengo'ya geri döneceği belirtildi. Brezilya basını ise F.Bahçe'nin Gustavo'nun opsiyonununu 1.4 milyon euro'ya kullanacağını yazmıştı.

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