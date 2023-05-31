Henrique’ye sürpriz talip

Kanarya'nın sezon başında Flamengo'dan transfer ettiği Gustavo Henrique için sürpriz bir talip çıktı. ESPN Meksika'da yer alan habere göre, Cruz Azul'un gelecek sezon için çalışmalara devam ettiği belirtildi. Meksika temsilcisinin hedeflerinden biri olarak da Gustavo Henrique gösterildi. Henrique'nin Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini tamamlamak üzere olduğu ve kulübü Flamengo'ya geri döneceği belirtildi. Brezilya basını ise F.Bahçe'nin Gustavo'nun opsiyonununu 1.4 milyon euro'ya kullanacağını yazmıştı.