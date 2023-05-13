Haberler Fenerbahçe Transferde dev kapışma! Dört büyükler o isim için devrede

Transferde dev kapışma! Dört büyükler o isim için devrede

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken takımlar da transferde kolları sıvadı. Özellikle dört büyüklerin kadrosuna katacakları isimler büyük merak konusu haline gelirken flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig devlerinin o yıldız için büyük bir rekabete girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:20
Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken takımlar şimdiden transfer için kolları sıvadı.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Özellikle dört büyüklerin kadrolarına katacakları isimler büyük merak konusu haline geldi.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Dört büyükler zaman zaman ise aynı futbolculara talip olabiliyor.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Bu anlamda ezeli rakipler arasında transfer yarışı da büyük bir hız kazanıyor.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Son olarak ise Süper Lig devlerinin flaş bir isimle aynı anda ilgilendiği öğrenildi.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği Antalyaspor'un ABD'li oyuncusu Haji Wright için 4 büyük takımında rekabet içerisinde olduğu aktarıldı.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Tidligere'de yer alan habere göre 25 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde ortalık bir hayli karışacak.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki oyuncu için Antalyaspor'un ise 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Bu rakama çıkılması halinde transferin gerçekleşebileceği gelen bir başka bilgiler arasında.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Süper Lig devlerinin yakından takip ettiği Haji Wright'ın kariyeri de büyük merak konusu haline geldi.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

HAJI WRIGHT KİMDİR?

Haji Wright 27 Mart 1998 tarihinde ABD'de doğmuştur. Futbola ise ülkesinin LA Galaxy takımının altyapısında başladı.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Ardından ülkesinin bir başka takımı olan NY Cosmos'a transfer oldu. İlk Avrupa deneyimi ise Alman ekibi Schalke 04'ün altyapısına transfer olmasıyla gerçekleşti.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

Kariyerinde ardından Sandhausen, VVV Venlo, SönderjskE takımlarında forma terletti.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

2021 yaz transfer döneminde ise Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralık olarak geldi.

Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! İşte gündemdeki isim

2022 yaz transfer döneminde ise bonservisiyle beraber Antalyaspor'a katıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi'den büyük başarı! O listeye girdi
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023 - 13 Mayıs
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor Aslan'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor 10:50
Bakasetas için İtalyan ekibi devrede! Bakasetas için İtalyan ekibi devrede! 10:48
Leeds United - Newcastle United maçı saat kaçta? Leeds United - Newcastle United maçı saat kaçta? 10:47
Ferdi'den büyük başarı! O listeye girdi Ferdi'den büyük başarı! O listeye girdi 10:36
Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! 10:20
Sınıfta kaldılar! Performansları memnun etmedi Sınıfta kaldılar! Performansları memnun etmedi 10:09
Daha Eski
Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:18
NBA'de Batı Konferansı finalinin adı belli oldu! NBA'de Batı Konferansı finalinin adı belli oldu! 08:58
O ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı 11'i O ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı 11'i 08:18
Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi yorumladı! "Harika olur" Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi yorumladı! "Harika olur" 07:38
TFF'den yabancı kuralı için karar! TFF'den yabancı kuralı için karar! 01:19
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! 01:16