Transferde dev kapışma! Dört büyükler o isim için devrede

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken takımlar şimdiden transfer için kolları sıvadı.
Özellikle dört büyüklerin kadrolarına katacakları isimler büyük merak konusu haline geldi.
Dört büyükler zaman zaman ise aynı futbolculara talip olabiliyor.
Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken takımlar şimdiden transfer için kolları sıvadı.
Özellikle dört büyüklerin kadrolarına katacakları isimler büyük merak konusu haline geldi.
Dört büyükler zaman zaman ise aynı futbolculara talip olabiliyor.
Bu anlamda ezeli rakipler arasında transfer yarışı da büyük bir hız kazanıyor.
Son olarak ise Süper Lig devlerinin flaş bir isimle aynı anda ilgilendiği öğrenildi.
Başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği Antalyaspor'un ABD'li oyuncusu Haji Wright için 4 büyük takımında rekabet içerisinde olduğu aktarıldı.
Tidligere'de yer alan habere göre 25 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde ortalık bir hayli karışacak.
Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki oyuncu için Antalyaspor'un ise 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Bu rakama çıkılması halinde transferin gerçekleşebileceği gelen bir başka bilgiler arasında.
Süper Lig devlerinin yakından takip ettiği Haji Wright'ın kariyeri de büyük merak konusu haline geldi.
HAJI WRIGHT KİMDİR?
Haji Wright 27 Mart 1998 tarihinde ABD'de doğmuştur. Futbola ise ülkesinin LA Galaxy takımının altyapısında başladı.
Ardından ülkesinin bir başka takımı olan NY Cosmos'a transfer oldu. İlk Avrupa deneyimi ise Alman ekibi Schalke 04'ün altyapısına transfer olmasıyla gerçekleşti.
Kariyerinde ardından Sandhausen, VVV Venlo, SönderjskE takımlarında forma terletti.
2021 yaz transfer döneminde ise Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralık olarak geldi.
2022 yaz transfer döneminde ise bonservisiyle beraber Antalyaspor'a katıldı.
Ana mevkisi santrafor olan oyuncu sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da görev alabiliyor.