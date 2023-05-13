Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan büyük başarı! O listeye girdi

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan büyük başarı! O listeye girdi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu önemli bir başarıya imza attı. Futbolcu 22 dakikada 18 saniyede bir başarılı top sürerken bu değeriyle yüzde 68.3 başarı oranını tutturdu. ve '23 yaş üstü en iyi dribbling yapan savunmacılar' listesine giren tek Türk futbolcu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:36
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan büyük başarı! O listeye girdi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu bu sezon sarı lacivertlilerde en çok dikkat çeken isimlerden birisi olarak göze çarpıyor. Bu performansıyla pek çok takımın transfer radarına giren oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Milli futbolcu son 1 yıldaki performansıyla Uluslarası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) 35 ligde yaptığı '23 yaş üstü en iyi dribbling yapan savunmacılar' araştırmasına adını yazdırmayı başardı.

İsviçre merkezli şirketin raporuna göre; en az bin 500 dakika oynamış isimler arasındaki değerlendirmede Ferdi Kadıoğlu, 22 dakika 18 saniyede bir başarılı top sürerken bu değeriyle yüzde 68.3 başarı oranına imza attı.

Futbolcu bu performansıyla 9. sırada yer alırken listeye girebilen tek Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Listede ilk üçü Celta Vigo forması giyen Javi Galan, Bayern Münih'ten Joao Cancelo ve AIK'da oynayan Erick Otieno oluşturdu.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız bombardımanı! 2 isim taraftarı havaalanına yığacak...
Seda Sayan yere göğe sığdıramamıştı! Miray Daner ve Oğulcan Engin ayrıldı! Seda'nın 2 gün önce övdüğü ünlü çift meğer 15 gün önce...
O ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı 11'i
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dört büyükler arasında transferde dev kapışma!
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023 - 13 Mayıs
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor Aslan'ın eski aşkı alevlendi! Nabız yoklanıyor 10:50
Bakasetas için İtalyan ekibi devrede! Bakasetas için İtalyan ekibi devrede! 10:48
Leeds United - Newcastle United maçı saat kaçta? Leeds United - Newcastle United maçı saat kaçta? 10:47
Ferdi'den büyük başarı! O listeye girdi Ferdi'den büyük başarı! O listeye girdi 10:36
Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! Dört büyükler arasında transferde dev kapışma! 10:20
Sınıfta kaldılar! Performansları memnun etmedi Sınıfta kaldılar! Performansları memnun etmedi 10:09
Daha Eski
Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:18
NBA'de Batı Konferansı finalinin adı belli oldu! NBA'de Batı Konferansı finalinin adı belli oldu! 08:58
O ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı 11'i O ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı 11'i 08:18
Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi yorumladı! "Harika olur" Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi yorumladı! "Harika olur" 07:38
TFF'den yabancı kuralı için karar! TFF'den yabancı kuralı için karar! 01:19
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! 01:16