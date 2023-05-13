Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan büyük başarı! O listeye girdi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu bu sezon sarı lacivertlilerde en çok dikkat çeken isimlerden birisi olarak göze çarpıyor. Bu performansıyla pek çok takımın transfer radarına giren oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Milli futbolcu son 1 yıldaki performansıyla Uluslarası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) 35 ligde yaptığı '23 yaş üstü en iyi dribbling yapan savunmacılar' araştırmasına adını yazdırmayı başardı.

İsviçre merkezli şirketin raporuna göre; en az bin 500 dakika oynamış isimler arasındaki değerlendirmede Ferdi Kadıoğlu, 22 dakika 18 saniyede bir başarılı top sürerken bu değeriyle yüzde 68.3 başarı oranına imza attı.

Futbolcu bu performansıyla 9. sırada yer alırken listeye girebilen tek Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Listede ilk üçü Celta Vigo forması giyen Javi Galan, Bayern Münih'ten Joao Cancelo ve AIK'da oynayan Erick Otieno oluşturdu.

