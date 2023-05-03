Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yolunda moral kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası'na çevrildi.
Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yolunda moral kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası'na çevrildi.
Sarı lacivertliler deplasmandan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Öte yandan gelecek sezonun planlaması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e kiralanan Dimitrios Pelkas için flaş bir gelişme yaşanıyor.
Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için opsiyon hakkını kullanmayacak.
Takvim'de yer alan habere göre, Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un Yunan oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
PAOK'un Rumen teknik patronu Razvan Lucescu'nun da 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.
Hull City'nin, geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas ile yola devam etme olasılığının düşük bir ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.
Pelkas'ın PAOK'a transferi çok güçlü bir ihtimal olarak ortada duruyor.
Pelkas, İngiliz ekibinde 26 maça çıktı.
Yunan yıldız, 2 gol ve 1 asist katkısı sağladı.
Pelkas'ın güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro olarak gösteriliyor.