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Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda morallenen Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında kiralık olarak Hull City'e gönderilen Dimitrios Pelkas'ın geleceği hakkında karar verildi. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Sarı lacivertliler deplasmandan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Öte yandan gelecek sezonun planlaması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e kiralanan Dimitrios Pelkas için flaş bir gelişme yaşanıyor.

Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için opsiyon hakkını kullanmayacak.

Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Takvim'de yer alan habere göre, Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un Yunan oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

PAOK'un Rumen teknik patronu Razvan Lucescu'nun da 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Hull City'nin, geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas ile yola devam etme olasılığının düşük bir ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Pelkas'ın PAOK'a transferi çok güçlü bir ihtimal olarak ortada duruyor.

Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! Yıldız oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak

Pelkas, İngiliz ekibinde 26 maça çıktı.

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