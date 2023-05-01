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Comolli’de mutlu son

Ali Koç'un ilk başkanlık döneminde sportif direktör olarak görev yapan ve transferleri ile büyük hayal kırıklığı yaratarak görevden ayrılan Damien Comolli, kedi olalı fare tuttu! Damien Comolli'nin başkanı olduğu Toulouse, 66 yıl sonra Fransa Kupası'nda şampiyon oldu. Finalde Nantes ile karşılaşan Toulouse rakibini 5-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Comolli’de mutlu son
Ali Koç'un ilk başkanlık döneminde sportif direktör olarak görev yapan ve transferleri ile büyük hayal kırıklığı yaratarak görevden ayrılan Damien Comolli, kedi olalı fare tuttu! Damien Comolli'nin başkanı olduğu Toulouse, 66 yıl sonra Fransa Kupası'nda şampiyon oldu. Finalde Nantes ile karşılaşan Toulouse rakibini 5-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşmayı başardı.
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