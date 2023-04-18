Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, iddialı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması ve 1958 öncesi şampiyonluklar hakkında konuşan Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı konusunda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 15:04
Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'dan önemli açıklamalar geldi. Radyo Gol'de Emre Tilev'in sorularını yanıtlayan Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması ve 1958 öncesi şampiyonlukları konusunda konuştu.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Öte yandan Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı hakkında flaş ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Şekip Mosturoğlu: Otobüsün kurşunlanmasının aydınlatılmaması bir yüz karası. Bunu sadece spor için düşünmeyin. Sosyal yaşantımız, güvenliğimiz, özgürlüklerimiz açısından düşünün. Hala aydınlatılmamış olması bence çok ayıp. Türkiye'ye yakışmıyor. İddia ediyorum bunun failleri belli. Hatta geçenlerde Fenerbahçe de basın toplantısı yaptı. Biz de görev yaptığımız dönemde aynı verilere ulaşmıştık. Faillerin kim oldukları, arka planı belli. Ama aydınlatılmak istenmiyor. Bunu ayıp olarak görüyorum. Türkiye'ye de yakışmıyor.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Yıldız konusunda bana göre size göre farklı düşünceler olabilir. Şampiyonlukların yıldız hesabının sayılmasıyla ilgili. Şampiyon takım zaten şampiyon. O tescillenmiş. Ama en azından bir başvuru bu kadar uzun süre sürüncemede bırakılmaz. 2 yıl geçti veya 2.5 yıla geliyor. Hala sonuçlandırılmadı. En azından TFF, tarihçilerden spora gönül vermiş kişilerden, sporla haşır neşir olmuş komite kurar. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna sunar. Hiçbir şey yapılmaması, halının altına süpürülmesi tartışmaları beraberinde getiriyor."

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

"YÖNETİCİ SORUMLULUK TAŞIYOR"
"Bazı yöneticilerin ve bazı takımların devre arası açıklamalarına ne diyorsunuz? şeklindeki soruya Şekip Mosturoğlu, "Biz de zaman zaman yapıyorduk. Bazen gerekiyor. Bazen aşırıya kaçıyor. Dozunu bilmek lazım. Yönetici sorumluluk taşıyor. Bazı haksızlıklar karşısında temsil ettiği camianın haklarını savunmak için dile getirmeye çalışıyor. Kişisel eleştiri sınırında kaldığında, hakarete dönmediğinde onu da sağlıklı buluyorum. Konuşmakta fayda var. Dozu önemli bence" diye konuştu.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

"BU İŞE EN BAŞINDAN HATALI OLUNDUĞUNU SÖYLEYEN BİR AZINLIK VARDI"
Şekip Mosturoğlu, şike sürecinde karşılarında kamu görevlilerinin olduğunu dile getirerek, "Karşı tarafta kamu görevlileri var. Bir kısmı yargılandı bazıları sürüyor. O tarihlere dönersek insanların masumiyet karinesi ayaklar altına alındı.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

İnsanlar peşinen suçlu gösterildi. Medya linçi yaşadık. Herkesin bence bu işte biraz günahı var. Bu işe en başından hatalı olunduğunu söyleyen bir azınlık vardı. Daha sonra insanlar bu bilince vardılar. Adalet bir şekilde tecelli ediyor. Biz 11 senede aklandık. Tazminat davalarımızı daha yeni bitti. O da ilk derecede bitti. İstinaf, Yargıtay, belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olabilir. Üzücü, yıpratıcı bir süreç. İnşallah bir daha böyle şeyi bir daha yaşamayız" dedi.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

"AZİZ YILDIRIM'IN BAŞKANLIK DÜŞÜNCESİ YOK"
Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Şekip Mosturoğlu, "Başkanın öyle bir şeyi yok. Sağlığı iyi. İşinin başında. Bizimle görüşüyor. Fikirleri var. Çok ileri düşünceleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

"GÖNÜL ARZU EDER Kİ HEP ŞAMPİYON OLSUN AMA MAALESEF İSTENİLEN HEDEFLERDE DEĞİL"
Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin ligdeki gidişatıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Üzülüyorum tabii ki. Beklediğimiz değil bu. Hep şunu söylüyorum. Özellikle pandemi döneminden sonra son üç sezon en çekişmesiz ligler yaşandı.

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Özellikle ekonomik zorlukların arttığı dönemde Fenerbahçe de inanılmaz ekonomik imkanlar yaratarak bu yarışmanın içerisinde kaldı. Gönül arzu eder ki hep şampiyon olsun ama maalesef istenilen hedeflerde değil. Ama diğer branşlarda her branşta final oynuyor. Finalin bir tarafı her zaman Fenerbahçe oluyor."

DİĞER
Tamer Karadağlı'dan ayrılan genç piyanist Iraz Yıldız evleniyor! "Bu sefer yaşı yaşına uygun"
Ali Atasever olayında yeni gelişme! Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! Gelinine göz dikti...”
F.Bahçe aradığı ismi Chelsea'da buldu!
Transfer bombası! Beşiktaş mı F.Bahçe mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milan'dan F.Bahçe'ye dev çalım!
Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Seçmen kaydı sorgulama ekranı
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aday olacak mı? F.Bahçe için başkanlık açıklaması Aday olacak mı? F.Bahçe için başkanlık açıklaması 15:04
Trabzonspor Bjelica ile imzaladı! İşte geliş saati Trabzonspor Bjelica ile imzaladı! İşte geliş saati 14:49
Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? 14:45
TBF'den depremzedeler için konteyner yerleşkesi TBF'den depremzedeler için konteyner yerleşkesi 14:25
Vitor Hugo'dan Fenerbahçe itirafı! Vitor Hugo'dan Fenerbahçe itirafı! 14:24
Milan'dan F.Bahçe'ye dev çalım! Milan'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 14:04
Daha Eski
Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 13:30
Orkun Kökçü ve takım arkadaşları iftarda bir arada Orkun Kökçü ve takım arkadaşları iftarda bir arada 12:57
Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı! Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı! 12:53
G.Saray'a transferde kötü haber! Yeni takımı... G.Saray'a transferde kötü haber! Yeni takımı... 12:28
Alanyaspor-Galatasaray maçı detayları! Alanyaspor-Galatasaray maçı detayları! 12:27
Jaren Jackson NBA'de yılın savunma oyuncusu oldu! Jaren Jackson NBA'de yılın savunma oyuncusu oldu! 12:10