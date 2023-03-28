TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.
27. haftanın dev maçında Kanarya evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Kanarya zorlu maçta 3 puan alarak galibiyet serini 4 maça çıkarmak istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.
27. haftanın dev maçında Kanarya evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Kanarya zorlu maçta 3 puan alarak galibiyet serini 4 maça çıkarmak istiyor.
Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.
Fenerbahçe, yaz aylarında Avrupa'yı sarsacak transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Hedefteki isim Eden Hazard. Kanarya, devre arasında transferi son anda gerçekleşmeyen Hazard'ı bu kez kadrosuna katmaya kararlı.
Yönetim, Jesus kalsa da kalmasa da Real Madrid'in 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor.
Sarı-lacivertli kulübün Hazard'a ilgisi İspanyol medyası tarafından da duyuruldu.
OK Diario'nun haberine göre Fenerbahçe, ocak ayında Hazard için Real Madrid'le el sıkıştı ancak Belçikalı yıldızla süre konusunda anlaşamayınca transfer son anda yattı.
Hazard son dönemlerde oldukça formsuz bir performans sergiliyor.
Bir yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli futbolcu ligde sadece 3 maçta oynadı.
Belçika Milli Takımı formasıyla 116 maça çıkan yıldız 33 gol kaydetti.
32 yaşındaki süper yıldız, kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid gibi önemli takımların formalarını giydi.
EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.
2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.
Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.
Hazard ardından sırasıyla Chealsea ve Real Madrid'e transfer oldu.