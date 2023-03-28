Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor. İspanyollar transferde bomba bir gelişmeyi duyurdu. Ocak ayında Kanarya'nın kapısından dönen yıldız futbolcu yaz transfer döneminde sarı-lacivertli formayı giyecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

27. haftanın dev maçında Kanarya evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Kanarya zorlu maçta 3 puan alarak galibiyet serini 4 maça çıkarmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Fenerbahçe, yaz aylarında Avrupa'yı sarsacak transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Hedefteki isim Eden Hazard. Kanarya, devre arasında transferi son anda gerçekleşmeyen Hazard'ı bu kez kadrosuna katmaya kararlı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Yönetim, Jesus kalsa da kalmasa da Real Madrid'in 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Sarı-lacivertli kulübün Hazard'a ilgisi İspanyol medyası tarafından da duyuruldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

OK Diario'nun haberine göre Fenerbahçe, ocak ayında Hazard için Real Madrid'le el sıkıştı ancak Belçikalı yıldızla süre konusunda anlaşamayınca transfer son anda yattı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Hazard son dönemlerde oldukça formsuz bir performans sergiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Bir yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli futbolcu ligde sadece 3 maçta oynadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Belçika Milli Takımı formasıyla 116 maça çıkan yıldız 33 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

32 yaşındaki süper yıldız, kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid gibi önemli takımların formalarını giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sezon sonu Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor

Hazard ardından sırasıyla Chealsea ve Real Madrid'e transfer oldu.

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