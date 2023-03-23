FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde milli kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde milli kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesini 4 yıl uzatan Altay Bayındır için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenledi.
Milli kalecinin yeni sözleşmesinde yurt dışı çıkış maddesi olduğu iddia edildi.
Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile hedeflerini gerçekleştirdikten sonra kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planladığı belirtildi.
Altay imza töreni sonrasında, "İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz" dedi.
ZAJC'IN DA SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan sonra bir başka yıldızı Miha Zajc ile de sözleşme yenileyecek.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sloven orta saha ile yeni sözleşme görüşmelerinin son aşamaya geldiği öğrenildi.
Fenerbahçe Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu.
Anlaşmanın 3 yıllık olması bekleniyor.
TARAFTARIN GÖZÜ VALENCIA'DA
Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia ile ilgili sıcak gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor.
33 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Ekvadorlu yıldızın menajeri ile yönetim arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi.
Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek haberin kısa zaman içerisinde duyurulması bekleniyor.
Fenerbahçe görüşmelerin başında Enner Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme önermişti.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-Lacivertliler sözleşme teklifini geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmede net 2 yıla çevirdi.
Takvim'in haberine göre, Valencia da bu teklifi prensipte kabul etti.
Fenerbahçe, Valencia'nın yıllık ücretini de bonuslarla birlikte 1.7 milyon euroya çıkardı.
Valencia yıllık ücretin biraz daha da artmasını bekliyor.
Çünkü International'den 2.5 milyon dolarlık bir teklif aldı.
Ancak Ekvadorlu forvet her şeye rağmen futbol hayatını Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor.
Bu nedenle kulübe yakın kaynaklar, bu görüşmelerin mutlu sonla bitmesine kesin gözüyle bakıyor.
Fenerbahçe yönetiminin hedefi, Beşiktaş derbisi öncesinde Enner Valencia'ya imzayı attırmak.
Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı da Valencia'dan gelecek haberde… Bu sezon 35 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 29 gol atarken 4 de asiste imza attı.