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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden olan Enner Valencia'da taraftarın beklediği haber geldi. Sarı-lacivertliler, adı Internacional ile anılan Ekvadorlu yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 16:51
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde milli kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Sarı-Lacivertliler, sözleşmesini 4 yıl uzatan Altay Bayındır için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Milli kalecinin yeni sözleşmesinde yurt dışı çıkış maddesi olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile hedeflerini gerçekleştirdikten sonra kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Altay imza töreni sonrasında, "İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

ZAJC'IN DA SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan sonra bir başka yıldızı Miha Zajc ile de sözleşme yenileyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sloven orta saha ile yeni sözleşme görüşmelerinin son aşamaya geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Anlaşmanın 3 yıllık olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

TARAFTARIN GÖZÜ VALENCIA'DA

Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia ile ilgili sıcak gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

33 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Ekvadorlu yıldızın menajeri ile yönetim arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek haberin kısa zaman içerisinde duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe görüşmelerin başında Enner Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme önermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-Lacivertliler sözleşme teklifini geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmede net 2 yıla çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Takvim'in haberine göre, Valencia da bu teklifi prensipte kabul etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe, Valencia'nın yıllık ücretini de bonuslarla birlikte 1.7 milyon euroya çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Valencia yıllık ücretin biraz daha da artmasını bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Çünkü International'den 2.5 milyon dolarlık bir teklif aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Ancak Ekvadorlu forvet her şeye rağmen futbol hayatını Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu

Bu nedenle kulübe yakın kaynaklar, bu görüşmelerin mutlu sonla bitmesine kesin gözüyle bakıyor.

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