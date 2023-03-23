Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

FENERBAHÇE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin radarındaki Eom'un da Kanarya'yı Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gördüğü ve transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Eom transferini gerçekleştirmesi halinde oyuncuyu önce geliştirmeyi, sonra da iyi bir gelirle Avrupa kulüplerine satışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.