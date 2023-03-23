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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae'nin önerdiği Güney Koreli futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 16:31
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Beijing Guoan'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Vitor Pereira'nın teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde kadroya dahil edilen Kim, 40 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Performansıyla da Avrupa'dan birçok takımın transfer radarına girdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Savunma hattındaki etkili performansıyla adından söz ettiren Kim Min-Jae, daha sonra İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun Napoli'ye satışından 18 milyon 50 bin euro gelir elde etti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarların da gönlünde ayrı bir yer edinen Kim Min-Jae'nin bıraktığı pozitif etkilerin ardından Güney Kore'de transfer konusundaki araştırmalarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

FENERBAHÇE'YE YENİ GÜNEY KORELİ: JI-SUNG EOM

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Güney Kore'de Gwangju forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji-Sung Eom'u takibe aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Sağ ayağını etkin şekilde kullanabilen Güney Koreli yetenek, birden fazla mevkide forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Sol açık ve sağ açık mevkilerinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 1.74 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 650 bin euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

KIM MIN-JAE'DEN OLUMLU REFERANS

Futbolcuyla ilgili, Kim Min-Jae'nin de Fenerbahçe'ye olumlu referans verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde adından söz ettiren ve U17 Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, 2021 yılında K Lig Classic'te Gwangju FC formasıyla 37 maça çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

2289 dakika süre alan Eom, takımına 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 yıla yakın süreden beri takibe aldığı futbolcu, 2022 sezonunda Gwangju'da 28 maçta 10 gole etki etti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

9 gol atan Eom, 1 kez de arkadaşlarına asist yaptı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Güney Koreli futbolcu bu sezon da 3 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

FENERBAHÇE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin radarındaki Eom'un da Kanarya'yı Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gördüğü ve transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Eom transferini gerçekleştirmesi halinde oyuncuyu önce geliştirmeyi, sonra da iyi bir gelirle Avrupa kulüplerine satışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Bilindiği üzere Fenerbahçe, yakın zamanda altyapıya Güney Kore'den bir başka ismi daha kazandırmıştı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Başkan Ali Koç'un altyapı yatırımlarından biri olarak bilinen Jin-ho Jo, başarılı performansıyla dikkatleri çekiyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Türkiye'ye ilk geldiğinde merkez orta saha olarak görev alan Jin-ho Jo daha sonra sağ beke geçti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi

Geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalayan ve Fenerbahçe ile 2026'ya kadar kontratı bulunan Güney Koreli oyuncunun hedefi ise A Takım formasıyla kariyerine devam edebilmek.

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