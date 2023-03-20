Haberler Fenerbahçe Pedro yokları oynadı

Pedro yokları oynadı

Joao Pedro, Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maça damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve performansıyla yokları oynayan Joao Pedro'ya taraftarlardan tepki yağdı. 31 yaşındaki Brezilyalı golcü, ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini King'e bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Pedro yokları oynadı
Joao Pedro, Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maça damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve performansıyla yokları oynayan Joao Pedro'ya taraftarlardan tepki yağdı. 31 yaşındaki Brezilyalı golcü, ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini King'e bıraktı.
DİĞER
Süper Lig puan durumu tablosu: Liderlik yarışı! 20 Mart 2023 güncel Süper Lig puan durumu nasıl, kalan maçlar hangileri?
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk kez yan yana! Aşıklar TAKVİM’e fena yakalandı! Afra Saraçoğlu'yla 4 yıllık ilişkisi bitmişti...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme!
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir"
F.Bahçe'de Jesus şoku! Beşiktaş derbisinde yok
TOKİ Tuzla canlı çekiliş izle (20 Mart Pazartesi)
İSKİ İstanbul su kesintisi 20 Mart 2023
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir" "Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir" 07:34
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! 01:17
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 01:02
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 00:59
Marsilya geriden gelip kazandı! Marsilya geriden gelip kazandı! 00:51
Juve'den flaş galibiyet! Juve'den flaş galibiyet! 00:47
Daha Eski
Erman Toroğlu: Hakem değil! Erman Toroğlu: Hakem değil! 00:20
Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri 00:02
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme! 00:02
Osayi'nin pozisyonu kırmızı mı? Toroğlu yorumladı! Osayi'nin pozisyonu kırmızı mı? Toroğlu yorumladı! 00:02
F.Bahçe Alanya'da kazandı! F.Bahçe Alanya'da kazandı! 00:02
F.Bahçe zirveye yaklaştı! İşte puan durumu F.Bahçe zirveye yaklaştı! İşte puan durumu 00:02