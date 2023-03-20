Pedro yokları oynadı

Joao Pedro, Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maça damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve performansıyla yokları oynayan Joao Pedro'ya taraftarlardan tepki yağdı. 31 yaşındaki Brezilyalı golcü, ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini King'e bıraktı.
JoaoPedro, Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maça damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve performansıyla yokları oynayan Joao Pedro'ya taraftarlardan tepki yağdı. 31 yaşındaki Brezilyalı golcü, ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini King'e bıraktı.