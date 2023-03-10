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Kazan&Bekle

Zirvede fark 6 puan... Kanarya bu haftayı ‘BAY’ geçiyor ancak inancını koruyor. Jesus, “G.Saray da mutlaka takılacak. 6 puan kapanmaz fark değil. Kayıpsız gidersek, hedefe ulaşırız” diyerek oyuncuları motive ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 09:38
Kazan&Bekle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk hedeflerinin Süper Lig'i kazanmak olduğunu yineledi...

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler kalan haftalarda planını 'kazan&bekle' olarak belirledi.. Bu haftayı 'bay' geçecek olan Kanarya, Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya takılmasını umuyor... Kanarya sonrasında Alanyaspor (D), Beşiktaş ve Karagümrük (D) ile oynayacak... Galatasaray ise Konyaspor (D) ve Adana Demirspor ile karşılaşıp, (BAY) haftasına girecek... Yönetim ve Jesus, kendi maçlarını kazanmaları halinde mutlaka zirveyi ele geçirme fırsatı geleceğine inanıyor.

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