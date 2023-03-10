Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk hedeflerinin Süper Lig'i kazanmak olduğunu yineledi...

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler kalan haftalarda planını 'kazan&bekle' olarak belirledi.. Bu haftayı 'bay' geçecek olan Kanarya, Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya takılmasını umuyor... Kanarya sonrasında Alanyaspor (D), Beşiktaş ve Karagümrük (D) ile oynayacak... Galatasaray ise Konyaspor (D) ve Adana Demirspor ile karşılaşıp, (BAY) haftasına girecek... Yönetim ve Jesus, kendi maçlarını kazanmaları halinde mutlaka zirveyi ele geçirme fırsatı geleceğine inanıyor.