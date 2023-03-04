Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertlilerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Rossi, Arda, King, Valencia

JESUS'UN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri aldı. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan futbolcu bugün Kayserispor karşısında ilk 11'de.