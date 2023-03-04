Haberler Fenerbahçe Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI

Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 19:10
Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertlilerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Rossi, Arda, King, Valencia

JESUS'UN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri aldı. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan futbolcu bugün Kayserispor karşısında ilk 11'de.

DİĞER
Oyuncu Nihal Yalçın'dan 6'lı masa çıkışı: Mommy'nizi de alın gidin!
Rota yeniden oluşturuluyor! 'Masa'dan kalkan Meral Akşener'e Fazıl Say'dan skandal 'dışkı' iması "Sifonu çek gitsin!" Meğer daha önce...
G.Saray'dan sol bek operasyonu!
Fırtına Ümraniyespor'a kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı!
Jesus'tan transfer açıklaması!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı! F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı! 19:14
Beşiktaş Ankaragücü maçına hazır! Beşiktaş Ankaragücü maçına hazır! 19:10
Fırtına 726 gün sonra evinde kaybetti Fırtına 726 gün sonra evinde kaybetti 18:22
Fenerbahçe Alagöz Holding Kayseri'de kazandı! Fenerbahçe Alagöz Holding Kayseri'de kazandı! 18:26
Jesus'tan transfer açıklaması! Jesus'tan transfer açıklaması! 18:43
Galatasaray'dan rahat prova! Galatasaray'dan rahat prova! 19:01
Daha Eski
F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i belli oldu! 17:17
Rıza Çalımbay: Bize yakışmadı! Rıza Çalımbay: Bize yakışmadı! 17:22
Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI 17:30
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama 17:44
City evinde hata yapmadı City evinde hata yapmadı 17:48
Sultanlar Ligi'nde dev maç Eczacıbaşı'nın! Sultanlar Ligi'nde dev maç Eczacıbaşı'nın! 17:50