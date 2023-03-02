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Tyler Dorsey Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, ABD asıllı Yunan oyun kurucu Tyler Dorsey'i resmen açıkladı... 27 yaşındaki basketbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Dorsey, sezon başında Dallas Mavericks'le anlaşmıştı. NBA'de bu sezon 3 maçta forma giyen oyuncu, aralık ayında serbest kaldı. Yunanistan Milli Takımı'nda Itoudis'in öğrencisi olan Dorsey; 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yedi maçta yer alıp; 13.6 sayı, 2.3 ribaund, 1.1 asist, 1.1 top çalma istatistikleri yakalamıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Tyler Dorsey Fenerbahçe Beko’da
Fenerbahçe Beko, ABD asıllı Yunan oyun kurucu Tyler Dorsey'i resmen açıkladı... 27 yaşındaki basketbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Dorsey, sezon başında Dallas Mavericks'le anlaşmıştı. NBA'de bu sezon 3 maçta forma giyen oyuncu, aralık ayında serbest kaldı. Yunanistan Milli Takımı'nda Itoudis'in öğrencisi olan Dorsey; 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yedi maçta yer alıp; 13.6 sayı, 2.3 ribaund, 1.1 asist, 1.1 top çalma istatistikleri yakalamıştı.
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