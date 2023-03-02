Mesaiye devam

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı.