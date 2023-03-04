TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de gündem orta saha...
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de gündem orta saha...
Sarı-lacivertli takım, ara transfer dönemi sona ermeden orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Fenerbahçe, orta saha adayını da belirledi. İşte o yıldız ve detaylar...
Yeni Asır'da yer alan habere göre bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lyon'un 8 numarası Houssem Aouar için girişimlere başladı.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek Cezayir asıllı Fransız orta sahaya, 3 milyon euro imza parası artı 5 milyon euro da yıllık ücret teklif etti.
Ancak İngiltere Premier Lig'den de talipleri olan 24 yaşındaki futbolcu kariyerine nasıl yön vereceği konusunda kararsız.
Cezayir asıllı yıldız, bu sezon Lyon formasıyla toplamda 10 karşılaşmada görev aldı.
Houssem Aouar, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
HOUSSEM AOUAR KİMDİR?
30 Haziran 1998 tarihinde Lyon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.
2017 yılında Lyon'da A takıma yükseldi. O tarihten bu yana Fransız temsilcisinde forma giyiyor.
1.75 cm boyundaki Houssem Aouar, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
Yıldız futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Lyon'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki genç orta sahanın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...