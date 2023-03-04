Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Lyon'da forma giyen Houssem Aouar'a yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 07:51
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de gündem orta saha...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Sarı-lacivertli takım, ara transfer dönemi sona ermeden orta sahaya takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe, orta saha adayını da belirledi. İşte o yıldız ve detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Yeni Asır'da yer alan habere göre bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lyon'un 8 numarası Houssem Aouar için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Sarı-lacivertliler, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek Cezayir asıllı Fransız orta sahaya, 3 milyon euro imza parası artı 5 milyon euro da yıllık ücret teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Ancak İngiltere Premier Lig'den de talipleri olan 24 yaşındaki futbolcu kariyerine nasıl yön vereceği konusunda kararsız.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Cezayir asıllı yıldız, bu sezon Lyon formasıyla toplamda 10 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Houssem Aouar, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

HOUSSEM AOUAR KİMDİR?

30 Haziran 1998 tarihinde Lyon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

2017 yılında Lyon'da A takıma yükseldi. O tarihten bu yana Fransız temsilcisinde forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

1.75 cm boyundaki Houssem Aouar, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Houssem Aouar için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen rakam

Yıldız futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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