Haberler Fenerbahçe Kuvvet yüklüyor

Kuvvet yüklüyor

Sarı - lacivertliler Konyaspor ile yarın oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Kuvvet yüklüyor
Sarı - lacivertliler Konyaspor ile yarın oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
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