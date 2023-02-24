Kuvvet yüklüyor

Sarı - lacivertliler Konyaspor ile yarın oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
Sarı - lacivertliler Konyaspor ile yarın oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.