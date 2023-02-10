Haberler Fenerbahçe ‘Böyle bir ülke yok!’

‘Böyle bir ülke yok!’

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oluşturulan yardım merkezinde sarı-lacivertli sporcular da gönüllülerle birlikte çalışıyor. Tecrübeli futbolcu Serdar Dursun "Zor bir dönem ama ülkemize helal olsun. Böyle bir ülke yok. Çok yardımsever ülkeyiz. Kenetlendik. Ben Almanya'da büyüdüm. Orada böyle şeyler imkansız" dedi. Herkesin elinden gelen desteği verdiğine dikkati çeken Dursun, "Birlik ve beraberliğimiz var. Herkes eşit. İster futbolcu, ister basketbolcu, ister çalışan ol. Hepimiz aynıyız. Herkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
‘Böyle bir ülke yok!’

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oluşturulan yardım merkezinde sarı-lacivertli sporcular da gönüllülerle birlikte çalışıyor. Tecrübeli futbolcu Serdar Dursun "Zor bir dönem ama ülkemize helal olsun. Böyle bir ülke yok. Çok yardımsever ülkeyiz. Kenetlendik. Ben Almanya'da büyüdüm. Orada böyle şeyler imkansız" dedi. Herkesin elinden gelen desteği verdiğine dikkati çeken Dursun, "Birlik ve beraberliğimiz var. Herkes eşit. İster futbolcu, ister basketbolcu, ister çalışan ol. Hepimiz aynıyız. Herkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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