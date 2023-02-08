Fenerbahçe'den seferberlik

Kahramanmaraş'ta yaşanan acı depremlerin ardından hemen harekete geçen Fenerbahçe camiasında büyük bir seferberlik ilan edildi. Felaketin ardından bölge için yardım kampanyası başlatma kararı alan sarılacivertlilerde yardım tırları yola çıktı. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hepinize sonsuz teşekkürler, tırımız yola çıktı. Yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor" ifadeleri kullanıldı. DEPREM bölgesinin yaralarını sarmak isteyen sarı-lacivertliler, yardımlarını akın akın Ülker Stadı'na getirmeye devam ediyor. Diğer kulüplerle işbirliği yapan Fenerbahçe'de camiadan gelen yardımlar hızlı bir şekilde paketleniyor. Sarı-lacivertli sporcular ve gönüllülerin el birliğiyle büyük bir destek verdiği kampanyada yüzlerce kolilik yeni tırlar da yükleniyor. Bugün ve önümüzdeki günlerde de deprem bölgesine yeni yardımlar gönderilecek.



AFAD'LA UYUM IÇINDE



AFAD ihtiyaç listesinde bulunan ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi malzemelerin toplandığı kampanya Ülker Stadı'nda devam ediyor.



BAYRAKLAR YARIYA İNDİ



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm tesislerinde 7 gün süreyle ilan edilen 'Milli Yas' nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Samandıra Fenerbahçe Can Bartu ve Dereağzı Fenerbahçe Lefter küçükandonyadis Tesisleri olmak üzere tüm tesislerimizdeki Türk ve Fenerbahçe Bayrakları yarıya indirildi.