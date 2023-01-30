Oosterwolde geldi

Fenerbahçe'nin Parma'dan renklerine bağladığı Jayden Quinn Oosterwolde dün akşam İstanbul'a geldi. Hollandalı oyuncu havalimanında kısa bir açıklama yaparak, "Burada olduğum için mutluyum" dedi. Kulüp yetkilisi tarafından karşılanan Oosterwolde, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'li yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacak...
Parma'da yıllık 200 bin euro kazanan 21 yaşındaki sol bekin Fenerbahçe'den yılda 800 bin euro alacağı öğrenildi. İtalyan ekibine bonservis bedeli olarak ise 7.5 milyon euro ödenmesi bekleniyor. 1.89 boyundaki Oosterwolde, 21 yaş altı kuralı gereği A takımda direkt forma giyebilecek. Sol bek dışında stoperde de oynayabilen Jayden hem teknik hem de hızlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.