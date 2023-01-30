Haberler Fenerbahçe Oosterwolde geldi

Oosterwolde geldi

Fenerbahçe'nin Parma'dan renklerine bağladığı Jayden Quinn Oosterwolde dün akşam İstanbul'a geldi. Hollandalı oyuncu havalimanında kısa bir açıklama yaparak, "Burada olduğum için mutluyum" dedi. Kulüp yetkilisi tarafından karşılanan Oosterwolde, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'li yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacak...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Oosterwolde geldi
Parma'da yıllık 200 bin euro kazanan 21 yaşındaki sol bekin Fenerbahçe'den yılda 800 bin euro alacağı öğrenildi. İtalyan ekibine bonservis bedeli olarak ise 7.5 milyon euro ödenmesi bekleniyor. 1.89 boyundaki Oosterwolde, 21 yaş altı kuralı gereği A takımda direkt forma giyebilecek. Sol bek dışında stoperde de oynayabilen Jayden hem teknik hem de hızlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.
DİĞER
Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! 480 ayrı hesaptan Hakan Peker'i taciz etmişti... Mahkemeden flaş karar!
Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin aşkı magazin dünyasındaki aşk zincirini akıllara getirdi! Kaan Yıldırım, Hadise, Murat Dalkılıç, Merve Boluğur...
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...
Beşiktaş'ın transfer inadı! İşte yapılan son teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'a uyarı: "Arda'yı keserse kendi ipini çeker"
Fenerbahçe farklı kazandı!
Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık TOKİ kura çekiliş sonuçları
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? - 30 Ocak İSKİ kesinti listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:14
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:14
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:13
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:13
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:09
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:07
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:45
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:44
3 büyükler genç yıldızın peşinde! 3 büyükler genç yıldızın peşinde! 00:44
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! 00:32
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... 00:29