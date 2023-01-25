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Çağrı yapıyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Özbek ve idarecilerine seslendi: İstediğiniz kanalda, istediğiniz zamanda, istediğiniz insanlarla sizi davet ediyorum.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Çağrı yapıyorum

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu defa sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'tah tarihi bir çağrı geldi. Cimbom'da başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur başta olmak üzere yöneticilerin son dönemde yaptığı açıklamalar üzerine konuşan .aşkan Ali Koç, ezeli rakiplerini televizyon ekranlarına çağırdı. Galatasaray cephesinden gelen açıklamaların nefret tohumları ekilmesine neden olduğunu belirten Koç, Özbek'e seslenerek "Size açık, net ve mertçe bir çağrıda bulunuyorum" dedi.


KİM HAKLI KİM HAKSIZ!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa, attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız, tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum."


YER VE ZAMAN BEKLİYORUM
"Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum"


AHLAK VE MANTIK DIŞI YAKLAŞIM
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyu önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler! Başta TFF, kurulları ve spor medyası olmak üzere futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları… ADALET, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir."


Fenerbahçe, yaptığı açıklamada Galatasaray başkanı ve idarecilerinin demeçlerine de yer verdi.


GALATASARAY BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİNİN AÇIKLAMALARI
19 EKIM 2022: "MHK Başkanı Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!"

20 EKIM 2022: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız", Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız.

23 EKIM 2022: "Biz bu ligi bitirtmeyiz."

20 OCAK 2023: "Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor."

21 OCAK 2023: Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF yönetimi ile birebir görüşmeler yapıyor.

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