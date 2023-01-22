Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Attila Szalai, 2021'in yazında Apollon Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Macar defans oyuncusu performansıyla hem taraftarların hem de futbol kamuoyunun takdirini kazandı.
Attila Szalai, 2021'in yazında Apollon Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Macar defans oyuncusu performansıyla hem taraftarların hem de futbol kamuoyunun takdirini kazandı.
CHELSEA VE AVRUPA KULÜPLERİYLE ANILDI
Transferde başta Premier Lig devi Chelsea olmak üzere birçok Avrupa kulübü ile anılan futbolcu, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
Takvim'in Goal'den derlediği röportajda Szalai, Fenerbahçe günleri ve Galatasaray derbisi hakkında da flaş ifadelere imza attı.
"AİLEM OLMASAYDI BU KADAR BAŞARILI OLAMAZDIM"
"Babanın bilinçli yardımı olmasaydı bugün bulunduğun yerde olabileceğini düşünür müydün" şeklindeki soruya Szalai, "Aileme minnettarım. Her konuda yanımdalar.
Ailem ve eşim tüm gücüyle bana destek oluyor. Ailem olmasaydı bu kadar başarılı olamazdım" cevabını verdi.
"YEMEK YİYEMEDİĞİM DÖNEMLER OLDU"
Daha öncesinde kendisiyle yapılan bir röportajda Rapid Wien'de oynarken kendisine akşam yemeği kalmadığından bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Fenerbahçe'nin stoperi, "Elbette her kulüpte zor zamanlar yaşadım.
13-14 yaşlarında yurt dışına çıkıp alışabilmek kolay değil.
Ama genel olarak Viyana'daki döneme olumlu bakıyorum. Rapid'de sürekli öğrendim ve geliştim" dedi.
KIBRIS TAKIMLARINA ÖVGÜ
Kıbrıs'ta iyi bir dönem geçirdiğini de ifade eden Szalai, "Apollon Limasol harika bir kulüp. Harika taraftarlar ve oyunculara sahipler. Bilinçli bir çalışma yapılıyor.
Bu nedenle Kıbrıs takımlarını her yıl Avrupa Kupası'nda görüyoruz" derken, Türkiye günlerine de ayrı bir parantez açtı.
"GALATASARAY DERBİLERİNİ TARİF ETMEK ZOR"
Fenerbahçe-Galatasaray derbileri hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine ise Szalai şu yanıtı verdi:
"Bu maçlar dünyanın en büyük derbilerinden biridir.
Atmosferi gerçekten tarif etmek zor.
Onu her zaman yaşamanın gerektiğini söylerim.
Her maçta muhteşem taraftarlar önünde oynuyoruz ve harika bir atmosfer oluşuyor. Derbi maçlarda statta çok farklı bir ambiyans olduğunu söyleyebilirim."
SZALAI, FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?
"Birçok üst düzey takımla anıldın. Bu seni motive etti mi? Ya da üstünde bir baskı oluşturdu mu?" şeklindeki soru üzerine Macar futbolcu, "Ben tüm gücümle kulübüm Fenerbahçe'ye ve milli takımıma odaklanmış durumdayım.
Fenerbahçe ve Macaristan ile hedeflerimiz, ulaşmak istediğim şeyler var. Daha yapacak çok işimiz var" açıklamasında bulundu.
"FENERBAHÇE'DE KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
"Fenerbahçe'de çok popülersin ve neredeyse tüm maçlarda oynadın. Kariyerinin zirvesine çıktın mı?" şeklinde bir soru da Attila Szalai'ye yöneltildi. Sarı-Lacivertli futbolcu bu konuda, "Fenerbahçe'de kendimi çok iyi hissediyorum.
Burada oynamak harika bir duygu. Her maçta oynamak da beni mutlu ediyor.
Daha gidilecek çok yolumuz var ama başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sıkı çalışmak, her zaman karşılığını verir" ifadelerini kullandı.
"KAPTANLIK BÜYÜK BİR ONUR"
Son olarak Macaristan Milli Takımı ile İngiltere ile oynadıkları maçta kaptanlık bandını takan oyuncu, gelen soru üzerine hislerini anlattı. Szalai, "Milli Takım'da kaptan yardımcısı olmak benim için büyük bir onur.
Saha içinde ve saha dışında tüm gücüm ve bilgimle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.