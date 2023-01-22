Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai, önemli açıklamalarda bulundu. Macar yıldız, Galatasaray derbisinden, kendisi hakkında konuşulan transfer spekülasyonlarına dek merak edilenleri anlattı. İşte Fenerbahçeli Attila Szalai'nin o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 14:59
Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Attila Szalai, 2021'in yazında Apollon Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Macar defans oyuncusu performansıyla hem taraftarların hem de futbol kamuoyunun takdirini kazandı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

CHELSEA VE AVRUPA KULÜPLERİYLE ANILDI
Transferde başta Premier Lig devi Chelsea olmak üzere birçok Avrupa kulübü ile anılan futbolcu, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Takvim'in Goal'den derlediği röportajda Szalai, Fenerbahçe günleri ve Galatasaray derbisi hakkında da flaş ifadelere imza attı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

"AİLEM OLMASAYDI BU KADAR BAŞARILI OLAMAZDIM"
"Babanın bilinçli yardımı olmasaydı bugün bulunduğun yerde olabileceğini düşünür müydün" şeklindeki soruya Szalai, "Aileme minnettarım. Her konuda yanımdalar.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Ailem ve eşim tüm gücüyle bana destek oluyor. Ailem olmasaydı bu kadar başarılı olamazdım" cevabını verdi.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

"YEMEK YİYEMEDİĞİM DÖNEMLER OLDU"
Daha öncesinde kendisiyle yapılan bir röportajda Rapid Wien'de oynarken kendisine akşam yemeği kalmadığından bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Fenerbahçe'nin stoperi, "Elbette her kulüpte zor zamanlar yaşadım.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

13-14 yaşlarında yurt dışına çıkıp alışabilmek kolay değil.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Ama genel olarak Viyana'daki döneme olumlu bakıyorum. Rapid'de sürekli öğrendim ve geliştim" dedi.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

KIBRIS TAKIMLARINA ÖVGÜ
Kıbrıs'ta iyi bir dönem geçirdiğini de ifade eden Szalai, "Apollon Limasol harika bir kulüp. Harika taraftarlar ve oyunculara sahipler. Bilinçli bir çalışma yapılıyor.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Bu nedenle Kıbrıs takımlarını her yıl Avrupa Kupası'nda görüyoruz" derken, Türkiye günlerine de ayrı bir parantez açtı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

"GALATASARAY DERBİLERİNİ TARİF ETMEK ZOR"
Fenerbahçe-Galatasaray derbileri hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine ise Szalai şu yanıtı verdi:

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

"Bu maçlar dünyanın en büyük derbilerinden biridir.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Atmosferi gerçekten tarif etmek zor.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Onu her zaman yaşamanın gerektiğini söylerim.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Her maçta muhteşem taraftarlar önünde oynuyoruz ve harika bir atmosfer oluşuyor. Derbi maçlarda statta çok farklı bir ambiyans olduğunu söyleyebilirim."

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

SZALAI, FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?
"Birçok üst düzey takımla anıldın. Bu seni motive etti mi? Ya da üstünde bir baskı oluşturdu mu?" şeklindeki soru üzerine Macar futbolcu, "Ben tüm gücümle kulübüm Fenerbahçe'ye ve milli takımıma odaklanmış durumdayım.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Fenerbahçe ve Macaristan ile hedeflerimiz, ulaşmak istediğim şeyler var. Daha yapacak çok işimiz var" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

"FENERBAHÇE'DE KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
"Fenerbahçe'de çok popülersin ve neredeyse tüm maçlarda oynadın. Kariyerinin zirvesine çıktın mı?" şeklinde bir soru da Attila Szalai'ye yöneltildi. Sarı-Lacivertli futbolcu bu konuda, "Fenerbahçe'de kendimi çok iyi hissediyorum.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Burada oynamak harika bir duygu. Her maçta oynamak da beni mutlu ediyor.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

Daha gidilecek çok yolumuz var ama başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sıkı çalışmak, her zaman karşılığını verir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

"KAPTANLIK BÜYÜK BİR ONUR"
Son olarak Macaristan Milli Takımı ile İngiltere ile oynadıkları maçta kaptanlık bandını takan oyuncu, gelen soru üzerine hislerini anlattı. Szalai, "Milli Takım'da kaptan yardımcısı olmak benim için büyük bir onur.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı
Jesus Ümraniye 11'ini belirledi! Arda Güler...
YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Giresunspor maçı hazırlıkları G.Saray'da Giresunspor maçı hazırlıkları 15:40
Keçiörengücü'den kritik galibiyet! Keçiörengücü'den kritik galibiyet! 15:38
F.Bahçe Beko Edwards ile kazandı F.Bahçe Beko Edwards ile kazandı 15:33
Sivas deplasmanda kazandı! Sivas deplasmanda kazandı! 15:28
Beşiktaş'ta yıldız isim kadrodan çıkarıldı! Beşiktaş'ta yıldız isim kadrodan çıkarıldı! 15:12
Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı! Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı! 14:59
Daha Eski
Trabzonspor - İstanbulspor maçı detayları! Trabzonspor - İstanbulspor maçı detayları! 14:51
Trabzonspor - İstanbulspor maçı detayları! Trabzonspor - İstanbulspor maçı detayları! 14:40
Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:32
Milli atlet Eda Nur Tulum'dan Türkiye rekoru! Milli atlet Eda Nur Tulum'dan Türkiye rekoru! 14:32
M'Gladbach-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? M'Gladbach-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? 14:12
Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? 14:10