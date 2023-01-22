Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray ve transfer itirafı!

SZALAI, FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

"Birçok üst düzey takımla anıldın. Bu seni motive etti mi? Ya da üstünde bir baskı oluşturdu mu?" şeklindeki soru üzerine Macar futbolcu, "Ben tüm gücümle kulübüm Fenerbahçe'ye ve milli takımıma odaklanmış durumdayım.