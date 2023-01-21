Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Fenerbahçe transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketleri günler geçiriyor.
Fenerbahçe transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketleri günler geçiriyor.
Sarı-lacivertli ekip ilk transferini defansa yaptı.
Kanarya, Adana Demirspor'un stoperi Samet'i transfer etmişti.
Sol bekteki Alioski'den memnun olmayan Jesus, takviye yapılmasını yönetimden istedi.
Fenerbahçe'de sol bek arayışı hız kazandı...
Teknik direktör Jorge Jesus kupa maçının ardından, "İmkan olursa takıma bir oyuncu daha katmak isterdim.
Şu anda sadece 1 sol bek var o da Alioski.
Ferdi sonradan o pozisyonda oynamaya başladı.
Lincoln'ün de gerçek mevkisi o değil" diyerek takviye isteğini yineledi.
Selahattin Baki, yabancı kontenjanı dolu olduğu için U21 limitine uygun isimlere baktıklarını açıkladı.
Jayden Oosterwolde ilk sıradaki yerini koruyor.
21 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a gelmeyi çok istiyor.
Oosterwolde, Serie B'de bu sezon 18 karşılaşmada forma giyip; 1 gol kaydetti...
SON ADAY LUCAS OLAZA
Yönetimin, 21 yaşındaki Hollandalı sol bek için Parma'ya yaptığı teklifi yenilediği belirtiliyor.
İtalyan basını daha önce F.Bahçe'nin Parma'ya 5.5 milyon euro + sonraki satıştan %20 pay önerdiğini yazmıştı.
Oosterwolde'nin F.Bahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ifade edildi...
İspanyol basını ise sarı-lacivertlilerin Real Valladolid'in Uruguaylı sol beki Lucas Olaza ile ilgilendiğini yazdı.
28 yaşındaki isim için henüz resmi teklif yapılmadığı bildirildi.
A KALİTE BİR BEK ALACAKSIN!
Sarı-lacivertli taraftarlar, Bruma üzerinden yönetime mesaj gönderdi...
Sosyal medyada "Bruma'ya 4.2 milyon euro verdiysen, Jesus'a istediği A kalite bir sol bek alacaksın" mesajı paylaşıldı.