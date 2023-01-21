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Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı. İlk teklifi reddedilen sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Sol bekteki Alioski'den memnun olmayan Jesus, takviye yapılmasını yönetimden istedi.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Fenerbahçe'de sol bek arayışı hız kazandı...

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Teknik direktör Jorge Jesus kupa maçının ardından, "İmkan olursa takıma bir oyuncu daha katmak isterdim.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Şu anda sadece 1 sol bek var o da Alioski.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Ferdi sonradan o pozisyonda oynamaya başladı.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Lincoln'ün de gerçek mevkisi o değil" diyerek takviye isteğini yineledi.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Selahattin Baki, yabancı kontenjanı dolu olduğu için U21 limitine uygun isimlere baktıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Jayden Oosterwolde ilk sıradaki yerini koruyor.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

21 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a gelmeyi çok istiyor.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Oosterwolde, Serie B'de bu sezon 18 karşılaşmada forma giyip; 1 gol kaydetti...

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

SON ADAY LUCAS OLAZA

Yönetimin, 21 yaşındaki Hollandalı sol bek için Parma'ya yaptığı teklifi yenilediği belirtiliyor.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

İtalyan basını daha önce F.Bahçe'nin Parma'ya 5.5 milyon euro + sonraki satıştan %20 pay önerdiğini yazmıştı.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Oosterwolde'nin F.Bahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ifade edildi...

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

İspanyol basını ise sarı-lacivertlilerin Real Valladolid'in Uruguaylı sol beki Lucas Olaza ile ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

28 yaşındaki isim için henüz resmi teklif yapılmadığı bildirildi.

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

A KALİTE BİR BEK ALACAKSIN!

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bruma üzerinden yönetime mesaj gönderdi...

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı

Sosyal medyada "Bruma'ya 4.2 milyon euro verdiysen, Jesus'a istediği A kalite bir sol bek alacaksın" mesajı paylaşıldı.

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