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Antalyaspor Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler kritik maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 22:09
Antalyaspor Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'un konuğu oldu.

Heyecanın yüksek olduğu mücadelede Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Antalya'da oynanan karşılaşmada gol perdesini ev sahibi takımda 14. dakikada H. Wright açtı.

Ardından 55. dakikada Fenerbahçe'de M. Batshuayi skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 62. dakikasında ise Fenerbahçe'den M. Batshuayi bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan takımının 2. golünü atmayı başardı.

Bu gollerle beraber Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederken sarı lacivertliler, maç fazlasıyla 35 puanla ligde lider konumda yer aldı.

Ev sahibi Antalyaspor ise 16 puanla 14. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe bir sonraki hafta ise derbide Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Antalyaspor ile deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

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