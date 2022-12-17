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Fenerbahçe Petrol Ofisi Trabzonspor: 1-0 | Kadın Futbol Süper Ligi

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 9. haftasında Fenerbahçe Kadın Futbol takımı, Trabzonspor'u mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 16:57
Fenerbahçe Petrol Ofisi Trabzonspor: 1-0 | Kadın Futbol Süper Ligi

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 9. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

İlk yarının son maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Trabzonspor, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçta sarı-lacivertli ekibin galibiyet golü, 22. dakikada Fatma Kara Şahinbaş'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyla geldi. 23. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Ecem Cumert, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını galibiyete taşıdı.

Maçın 40. dakikasında Tatuashvili'nin, yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu konuk takım Trabzonspor maçı 10 kişi tamamladı.

Haftayı 3 puanla kapatan ve puanını 19'a yükselten Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu sonuçla ligde devre arasına üçüncü sırada girdi.

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