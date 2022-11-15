Haberler Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor

Ömer Faruk Beyaz'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz için işler iyi gitmiyor. Önce Stuttgart'ta daha sonra Magdeburg'da beklenen performansı veremeyen genç oyuncunun sözleşmesi feshedilecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 22:04
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Ömer Faruk Beyaz'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Emre Belözoğlu'nun oyundan çıkarken pazubandı koluna takmasıyla sarı lacivertlilerin tarihinin en genç kaptanı olan Ömer Faruk Beyaz, olaylı bir şekilde takımdan ayrılmıştı.

Ömer Faruk Beyaz'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini reddeden genç futbolcu, soluğu Stuttgart'ta almıştı. Ancak burada beklenen performansı veremeyen Ömer Faruk, daha sonra Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg'a kiralanmıştı.

Ömer Faruk Beyaz'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor

Burada da istediği süreyi alamayan ve yalnızca 49 dakika forma giyebilen genç futbolcunun kiralık sözleşmesi feshedilecek.

Ömer Faruk Beyaz'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor

Ömer Faruk BeyazStuttgart'a kazandıran Sven Mislintat, yaptığı açıklamada genç futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek istediklerini belirtirken, ara transfer döneminde tekrar başka bir kulübe kiralayabileceklerini belirtti.

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