Ömer Faruk Beyaz'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Emre Belözoğlu'nun oyundan çıkarken pazubandı koluna takmasıyla sarı lacivertlilerin tarihinin en genç kaptanı olan Ömer Faruk Beyaz, olaylı bir şekilde takımdan ayrılmıştı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Emre Belözoğlu'nun oyundan çıkarken pazubandı koluna takmasıyla sarı lacivertlilerin tarihinin en genç kaptanı olan Ömer Faruk Beyaz, olaylı bir şekilde takımdan ayrılmıştı.
Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini reddeden genç futbolcu, soluğu Stuttgart'ta almıştı. Ancak burada beklenen performansı veremeyen Ömer Faruk, daha sonra Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg'a kiralanmıştı.
Burada da istediği süreyi alamayan ve yalnızca 49 dakika forma giyebilen genç futbolcunun kiralık sözleşmesi feshedilecek.
Ömer Faruk Beyaz'ı Stuttgart'a kazandıran Sven Mislintat, yaptığı açıklamada genç futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek istediklerini belirtirken, ara transfer döneminde tekrar başka bir kulübe kiralayabileceklerini belirtti.