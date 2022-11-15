Ömer Faruk Beyaz'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Emre Belözoğlu'nun oyundan çıkarken pazubandı koluna takmasıyla sarı lacivertlilerin tarihinin en genç kaptanı olan Ömer Faruk Beyaz, olaylı bir şekilde takımdan ayrılmıştı.