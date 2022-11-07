Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB-Sivasspor canlı

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB-Sivasspor canlı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Grubun lideri sarı lacivertliler evinden 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 5'e çıkarmak isterken Sivasspor da puanını 13'e yükseltmeyi hedefliyor. Hüseyin Göçek'in düdüğüyle başlayacak olan karşılaşma öncesinde arama motorlarında maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve canlı yayın kanalı araştırılırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 18:17
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB-Sivasspor canlı

Fenerbahçe - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası yine heyecan dolu bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Ülker Stadı'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, galibiyet serisini 5'e tamamlamak için mücadele edecek. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşmada sarı lacivertlilerde 5, Sivasspor'da ise 3 isim eksik. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Jorge Jesus'un ekibine karşı, Avrupa'da destan yazan Sivasspor ise 10 puanla 16. basamakta bulunuyor.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemiyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı kanarya, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

SİVASSPOR'DA 3 FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor'da Fenerbahçe ile karşılaşma öncesinde maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

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