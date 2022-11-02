Miha Zajc hazırlanıyor

Rennes maçında attığı mükemmel frikik golüyle inanılmaz dönüşün fitilini ateşleyen Miha Zajc kendini Dinamo Kiev karşılaşmasına hazırlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus tarafından rotasyona sokulmazsa yine takımın en önemli kozlarından biri olacak.
Rennes maçında attığı mükemmel frikik golüyle inanılmaz dönüşün fitilini ateşleyen Miha Zajc kendini Dinamo Kiev karşılaşmasına hazırlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus tarafından rotasyona sokulmazsa yine takımın en önemli kozlarından biri olacak. Sloven yıldız antrenmanlarda yine bol bol frikik çalışması gerçekleştirdi. Birbirinden güzel goller attı.